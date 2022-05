Lukaku-dobbel med ny Chelsea-eier på tribunen – seieren glapp på overtid

(Chelsea - Wolves 2–2) Dagen etter at Todd Boehly (46) ble presentert som en av Chelseas nye eiere, scoret lagets rekordsignering et ligamål for første gang på 129 dager. Det holdt imidlertid ikke inn.

Todd Boehly så ikke ut til å like sitt første møte med VAR. Foto: Frank Augstein / AP

For drøyt seks minutter på overtid smekket innbytteren Chiquinho inn et innlegg, som Conor Coady brøytet seg frem på og stanget i mål.

Dermed ble det kun ett poeng til Chelsea, etter at det så ut til at de hadde alle tre i lommen.

Chelsea ligger på tredjeplass på tabellen, henholdsvis fire og seks poeng foran London-rivalene Arsenal og Tottenham. De fire øverste plassene på tabellen gir Champions League-spill neste sesong.

Tottenham og Arsenal har én kamp til gode på Chelsea. Tottenham møter Liverpool senere lørdag, mens Arsenal tar imot Leeds søndag.

Fakta Chelseas resterende kamper i Premier League: 11. mai: Leeds - Chelsea 19. mai: Chelsea - Leicester 22. mai: Chelsea - Watford Chelsea skal også spille FA-cupfinale mot Liverpool 14. mai. Les mer

Det så ut til å bli en opptur for Chelsea da måltørken endelig endte for lagets spiss. Romelu Lukaku hadde nemlig ikke scoret i Premier League siden 1–1-kampen mot Brighton 29. desember, men mot Wolverhampton tok belgieren ansvar.

Først skaffet han straffesparket som han selv trillet kontrollert i mål, så var han dødelig effektiv da han ble spilt fri av Christian Pulisic like etterpå.

Lukaku ble kjøpt fra Inter for om lag 1,2 milliarder i sommer, men hadde kun scoret fem ligamål før lørdagens kamp på Stamford Bridge.

MÅLSCORER: Romelu Lukaku, César Azpilicueta og Ruben Loftus-Cheek kunne juble etter at spissen scoret på Stamford Bridge, mene så røk det.

Derfor var det nok ekstra gledelig for Chelseas nye eier å se at det som skulle være lagets stjernespiss, leverte varene i Boehlys første kamp som ny eier.

Amerikaneren fikk mye TV-tid på den gamle plassen til Chelseas forrige eier, Roman Abramovitsj.

Boehly var tydelig engasjert, og også litt frustrert da VAR-teamet brukte flere minutter på å annullere cornermålet som en offsideplassert Ruben Loftus-Cheek pirket over målstreken i første omgang.

De siste ti minuttene ble heseblesende for Chelseas del. Innbytter Trincão reduserte på vakkert vis. Det ga Wolves blod på tann, og i det 97. minuttet ble Coady festbrems for Boehly.

REDNINGSMANN: Conor Coady sikret ett poeng for Wolves.

46-åringen ble natt til lørdag bekreftet som klubbens nye eier, men salget må først godkjennes av britiske myndigheter, opplyste Chelsea i pressemeldingen.

Todd Boehly er en amerikansk forretningsmann, investor og filantrop. Han leder et konsortium som nå ønsker å kjøpe klubben som ligger på 3. plass i Premier League.

Det store spørsmålet har vært om Abramovitsj er villig til å ettergi den gjelden som Chelsea har til ham. Guardian skrev tidligere fredag at russeren skal være villig å «glemme» de pengene. I en pressemelding bekrefter Abramovitsj at han ikke har krevd pengene tilbakebetalt.

Boehly er fra før medeier i Los Angeles-klubbene Dodgers og Lakers. Med seg i kjøpet av Chelsea har han blant annet Clearlake Capital (som ifølge Guardian skal ha den største aksjeposten), den sveitsiske milliardæren Hansjörg Wyss, eiendomsmogulen Jonathan Goldstein og Guggenheim Partners-sjef Mark Walter, melder Telegraph.

PS! Lukaku har scoret fem mål for Chelsea siden han sist scoret i Premier League: To i klubb-VM og tre i FA-cupen.

