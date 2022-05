Intens Guardiola møtte pressen: – Kanskje jeg ikke er god nok

To dager etter det bitre tapet i Madrid, var Pep Guardiola (51) mildt sagt i det snakkesalige hjørnet.

SJOKK: Real Madrid snudde fra 0–1 til 2–1 i kampens siste minutter. Det sikret ekstraomganger hvor spanjolene kom seirende ut.

Manchester City-manageren snakket mer eller mindre konstant i 21 minutter på fredagens pressekonferanse.

Han sa seg blant annet fullstendig uenig i at Champions League-exiten var en «flause», og slo hardt tilbake mot de som beskylder spillerne for «mangel på karakter og mental styrke».

Nå handler det om å komme seirende ut av den svært tette gullkampen mot Liverpool med Madrid-opplevelsen i bakhodet.

Klokken bikket 89 minutter og Manchester City så ut til å ha finaleplassen i sine hule hånd, men så scoret Rodrygo to mål på rappen og sørget for ekstraomganger, hvor Karim Benzema avgjorde i spanjolenes favør.

– De trenger ikke å glemme det. Hvordan skal de glemme det? Vi kommer til å spille mot Newcastle og tenke på det, helt klart, sier Guardiola.

Deretter følger han opp med et langt resonnement om Real Madrids historie, at det samme kan skje igjen neste år og at de fortsatt husker Raheem Sterlings svært marginalt offsideannullerte mål mot Tottenham, som sørget for at de røk ut av Champions League i 2019.

– Kanskje jeg ikke er god nok til å hjelpe laget til å klare det. Ingen vet hva som ville skjedd med andre spillere eller managere, sier Guardiola om Champions League-trofeet som Manchester City fortsatt mangler.

Han understreker fortsatt samtidig at det er uaktuelt å gi seg.

Det er ikke første gangen et av Pep Guardiolas lag har kollapset i viktige kamper, men han er ikke enig i at laget hans har et mentalt problem.

– Det var ikke nok tid til at det handler om det mentale, de scoret 45 sekunder senere. Det var ikke tid til å roe ned, sier Guardiola – og fortsetter:

– Mangel på karakter? Hva skjer hvis Jack Grealish scorer de to målene? Hvor er karakteren mot Atlético hvor Ederson redder skuddet til Correa? sier Guardiola, og fortsetter å ramse opp flere marginale situasjoner.

– Det handler om marginer og vi er nødt til å takle det, sier han.

Ett poeng skiller Manchester City og Liverpool med fire kamper igjen å spille, i førstnevntes favør.

Fakta Gjenværende kamper Manchester City: Newcastle (h)

Wolves (h)

West Ham (b)

Aston Villa (h) Liverpool: Tottenham (h)

Aston Villa (b)

Southampton (b)

Wolves (h) Les mer

Guardiola forteller at han foreløpig ikke har snakket med spillerne etter det som skjedde på onsdag.

– Vi snakket ikke sammen. Ingen ord kan få oss til å føle oss bedre. Det er bare et spørsmål om tid, søvn og om å tenke på neste mål, sier Manchester City-manageren.

I Liverpool-leiren anser de Manchester City som et skadet og farlig dyr.

– Det er et hardt slag for dem, det var veldig tøft. Jeg har hatt kvelder som det, det er ikke gøy. Morgenen etter er det heller ikke gøy, men så kommer det et øyeblikk når man må begynnne å fokusere. De kommer til å være klare for Newcastle på søndag, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.