«Verdens beste bokser» ble ydmyket

Meksikanske Saul Alvarez (31), kjent som Canelo, er rangert som verdens beste bokser uansett vektklasse. Men i Las Vegas i natt ble han knust av russiske Dimitrij Bivol (31).

TRØBBEL: Saul Canelo Alvarez (t.v.) blir truffet av et tungt slag fra Dimitrij Bivol i nattens kamp,

– Det er bare å akseptere det, dette er boksing. Han er en stor mester. Noen ganger vinner man, og noen ganger taper man. Jeg skal ikke komme med unnskyldninger, sa Canelo oppe i ringen etter at alle de tre dommerne hadde dømt Bivol til vinner med sifrene 115–113.

Dermed beholdt Bivol WBA-beltet i lett tungvekt, og står ubeseiret på sine 20 proffkamper. Nattens seier var fullt fortjent.

Når sant skal sies burde differansen vært enda større i favør Bivol, som rett og slett ble et par hakk for stor for Canelo. Sistnevnte har vært overlegen i super mellomvekt, mellomvekt og super weltervekt de siste årene.

I november sikret han seg alle de fire store beltene i super mellomvekt da han vant på teknisk knockout mot Caleb Plant i 11. runde.

BEHOLDT BELTET: Dimitrij Bivol poserer med WBA-beltet i lett tungvekt.

Kun ett tap

Før møtet med Bivol hadde han ett eneste tap på 60 kamper, og det var mot Floyd Mayweather for snart ni år siden.

Det var heller ikke første gang Canelo bokset i lett tungvekt, i november 2019 gikk han mot Sergej Kovalev og vant på knockout i kampen som sikret ham WBO-tittelen. Derfor var han da også favoritt mot Bivol, men det hjalp lite.

Bivol dominerte fra første runde, og kontrollerte seieren.

TUNGT: Saul Canelo Alvarez bærer Dimitrij Bivol på skulderen før ringdommeren griper inn.

– Han slo i stykker armen min, men heldigvis ikke hodet, fleipet Bivol og viste frem sin røde og hovne venstre overarm som hadde blokkert så mange slag fra den 10 cm lavere motstanderen.

Canelo Alvarez har en klausul i kontrakten om at han kan få omkamp, og oppe i ringen bekreftet han at det er noe han kommer til å kreve.

– Det er ikke noe problem, jeg er klar for en omkamp. Men jeg vil sørge for at jeg blir behandlet som en mester nå, sa Bivol som har fått langt mindre oppmerksomhet enn Canelo før denne kampen.