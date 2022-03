Slik rammes Chelsea av sanksjonene

Chelseas herre- og kvinnelag skal få spille kamper fremover, men med de nye sanksjonene rettet mot eieren Roman Abramovitsj blir det alt annet enn enkelt å bare fullføre sesongen.

I TRØBBEL: Managerne Thomas Tuchel (t.v.) og Emma Hayes (t.h.) har sportslig suksess med sine Chelsea-lag, men framtiden er usikker på grunn av alle restriksjonene som rammer klubben og dens eier Roman Abramovitsj.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Flere engelske aviser antyder at klubben kan få problemer med å få gjennomført alt av kamper eller i verste fall gå konkurs nå som pengestrømmen tørker inn.

Se full oversikt over hvordan Chelsea rammes nederst i artikkelen.

The Sun skriver at Chelsea kan «rakne fullstendig» hvis ikke Roman Abramovitsj får solgt klubben innen 81 dager. Myndighetene vil neppe stå i veien for et salg, men bare hvis Abramovitsj ikke tjener en penny på et eventuelt salg.

LES OGSÅ: Hvordan ble Roman Abramovitsj en av verdens rikeste? (VG+)

Ikke får klubben selge eller kjøpe spillere, ikke får den reforhandle kontrakter. Samtidig fryser sponsorer sine avtaler.

Onsdag skal Chelsea spille returmøtet i Champions League borte mot Lille. Siden britiske myndigheter har satt et tak på hvor mye klubben kan bruke på reiser til og fra kamp, blir turen til Frankrike alt annet enn komfortabel.

Når du maksimalt får lov til å bruke 20.000 pund - 235.000 norske kroner - kan det fort bli busstransport på Thomas Tuchel & co.

Søndagens hjemmekamp i Premier League mot Newcastle blir den foreløpig siste på et fullt stadion. Etter helgen er det bare innehavere av sesongkort som slipper inn på Stamford Bridge. Billettsalget stanses og heller ikke bortesupporterne slipper inn.

I engelske aviser antydes det at klubben går glipp av 7,1 millioner kroner bare i inntekter for hver hjemmekamp hvor man ikke får solgt billetter.

I går stengte klubben også sin egen butikk på stadion. Som en konsekvens av restriksjonene har ikke klubben anledning til å selge drakter og supporterutstyr.

Chelseas viktigste draktsponsorer har kansellert sine kontrakter. Den viktigste, med mobiloperatøren Three, er verdt nærmere 500 millioner kroner i året. Det er uklart om andre sponsorer, som Nike, vil trekke seg.

– Vi har alle en million spørsmål, innrømmer Emma Hayes. Manageren til landslagsspillerne Guro Reiten og Maren Mjelde sier klubben må få tid til å vurdere betydningen av sanksjonene sammen med myndighetene.

– Det må være en gjensidig prosess mellom klubben og myndighetene slik at vi kan finne en måte å styre klubben på - og eksistere, sa Hayes etter at Chelsea-kvinnene leverte varene og slo West Ham 4–1 i Women´s Super League i går. Også herrene er med i toppen etter 3–1-seieren mot Norwich i går.

Slik rammes Chelsea etter sanksjonene mot eieren Roman Abramovitsj:

Fremover er det kun sesongkortinnehavere og personer som allerede har billetter som slipper inn på kamper.

Bortefans vil ikke komme inn på Stamford Bridge, med mindre de allerede har kjøpt billett.

Hvorvidt Chelsea-fans vil være i stand til å delta på bortekamper er fortsatt uklart.

Chelsea vil ikke få lov til å signere nye spillere eller gi eksisterende spillere nye kontrakter. Klubben får heller ikke selge varer som drakter, skjerf og andre klubb-produkter.

Chelsea kan fortsatt selges dersom klubben søker om en spesiell lisens og ingen av inntektene kommer Roman Abramovitsj til gode.

Chelsea vil fortsatt være i stand til å betale lønn, godtgjørelser og pensjoner til alle ansatte, inkludert spillerne, og fortsette betalinger som er nødvendig for det pågående regelmessige vedlikeholdet av klubben, for eksempel vedlikehold av banen. Klubbens lønnsregning er på nesten 28 millioner pund (328 millioner kroner) i måneden.

Klubben vil også fortsatt ha lov til å motta betalinger knyttet til kringkasting.

Chelsea får lov til å betale kostnader forbundet med reiser til og fra kamper, til maksimalt 20 000 pund (235.000 kroner) per kamp.

Kostnader forbundet med å være vertskap for hjemmekamper, som forvalter, nødtjenester og catering vil begrenses til 500 000 pund (5,8 millioner kroner) per kamp.

Kilde: AP/inews

Publisert Publisert: 11. mars 2022 10:00 Oppdatert: 11. mars 2022 11:14