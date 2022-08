Bekreftet: Strandberg vender tilbake til Vålerenga

VALLE (VG) 10 år etter at han dro fra Vålerenga, har Stefan Strandberg (32) igjen signert for Oslo-klubben.

RETUR: Stefan Strandberg skal igjen spille for Vålerenga.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Strandberg ble presentert på en pressekonferanse på Valle 14.00 - som VG tidligere meldte tirsdag.

TV 2 var først ute med nyheten om Strandbergs retur.

– Det er deilig å endelig lande det. Det har vært en sommer med mange tilbud, mange inntrykk og ting man skal tenke over. Det er fint å ha det på på plass nå, sier Strandberg til VG.

– Vålerenga betyr ekstremt mye for meg. Jeg har vært her i mange år før, og Oslo er hjem for meg. Alle er enige om at Vålerenga har underprestert i mange år, og jeg håper jeg kan bidra på en god måte, slik at vi kommer tilbake mot toppen, sier han videre, og legger til:

– Det er litt trist at Vålerenga vaker midt på tabellen.

– I dag står vi her med stolthet. Det er sjeldent en norsk klubb klarer å signere en spiller som er en bærebjelke på det norske landslaget. Stefan har hatt tilbud fra Italia, Frankrike og flere klubber i Europa. Det sier litt om hvor mye Stefan ønsket å spille i Vålerenga, og hvor mye Vålerenga betyr for ham, sier sportssjef Joacim Jonsson.

– Det er nok denne sommeren jeg har hatt flest tilbud gjennom hele karrieren. Det har vært mange spennende tilbud jeg har måttet tenke over, sier Strandberg selv.

Jonsson forteller at prosessen med å hente Strandberg har pågått siden midten av april, og at Jonsson var nede i Italia for å besøke ham i slutten av april.

– Det ble et gjennombrudd i helgen, og så har det gått ganske raskt de siste dagene, sier Jonsson.

– Jeg har kommet hjem for å kjempe i toppen med Vålerenga, sier Strandberg.

– Klubben har alltid betydd veldig mye for meg, så det er stort for meg også å komme tilbake, sier midtstopperen.

Strandberg har under Ståle Solbakken vokst frem som en klar ener i midtforsvaret på det norske landslaget, men han har ikke spilt en klubbkamp siden november i fjor.

Midtstopperen spilte da for den italienske Serie A-klubben Salernitana, men var ute med skade over nyttår og ble ikke registrert for spill de siste månedene.

RETUR: Stefan Strandberg (venstre) sammen med Morten Berre og Harmeet Singh under en Vålerenga-kamp i 2010.

Strandberg har i sommer vært på jakt etter en ny klubb, og landslagstrener Ståle Solbakken har tidligere i sommer sagt til NTB at «uret tikker litt for ham».

Nå har altså 32-åringen bestemt seg for å flytte hjem til Norge og spille for Vålerenga. Nylig forlot midtstopper Ivan Näsberg Vålerenga til fordel for greske PAOK.

– Landslaget er ekstremt viktig for meg.

FORSVARSSJEF: Stefan Strandberg har vært en bauta i det norske midtforsvaret under Ståle Solbakken.

Sørlendingen startet seniorkarrieren sin i Mandalskameratene, før han som 18-åring ble klar for Vålerenga i 2009. Der spilte han 59 seriekamper og scoret to mål. Han var også med på laget som tok sølv i serien i 2010.

Videre gikk turen til Rosenborg i 2012, hvor han spilte i tre og en halv sesong.

I løpet av årene i Rosenborg var han med på det norske U21-laget som tok bronse i U21-EM i 2013 og på høsten samme år debuterte han for A-landslaget.

Hans hittil siste kamp i Eliteserien var Rosenborgs 3–0-seier mot Odd i juli 2015. Den gang var det Dag-Eilev Fagermo, som nå er Vålerenga-trener, som ledet Odd.

Strandberg har siden spilt for Krasnodar, Hannover 96, Ural Yekaterinburg og Trapania, før han signerte for Salernitana i fjor sommer. Der ble han altså i ett år.

– Jeg bestemte meg tidlig for å ikke bli værende, men jeg tror alle så hva jeg presterte der i fjor høst. Det var en merkelig situasjon, men nå har jeg opplevd det også, sa Strandberg til VG tidligere i sommer.

Midtstopperen kjøpte i 2020 en leilighet på 341 kvadratmeter på Aker Brygge, en leilighet han ifølge Finansavisen betalte 38 millioner kroner for.