Sebastian Vettel gir seg i Formel 1

Fire ganger har Sebastian Vettel (35) blitt verdensmester. Nå har han bestemt seg for å gi seg i Formel 1 etter sesongen.

GIR SEG: Sebastian Vettel (venstre) er ferdig med Formel 1 etter årets sesong. Her sammen med lagkompis Lance Stroll.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Oppdateres!

Tyske Vettel avslører nyheten selv på Instagram. 35-åringen har vunnet 53 Formel 1-løp i karrieren og vant VM fire år på rad, fra 2010 til og med 2013. I alle de nevnte årene kjørte han for Red Bull, mens han fra 2015 til 2020 kjørte for Ferrari.

De siste to sesongene har han kjørt for Aston Martin.

Vettels hittil siste seier i karrieren kom i Singapore Grand Prix i 2019.

– Jeg elsker denne sporten. Den har vært sentral i livet mitt så lenge jeg kan huske, men like mye som jeg har et liv på banen, har jeg også et liv utenfor banen. Å være en racersjafør har aldri vært hele identiteten min, sier Vettel i videoen.

– Hvem er jeg? Jeg er Sebastian, far til tre barn og ektemann til en vidunderlig kone. Jeg er nysgjerrig og blir fort fascinert av lidenskapelige eller dyktige folk. Jeg er en perfeksjonist, jeg er tolerant og føler at vi alle har de samme rettighetene til å leve, uansett hvordan vi ser ut, hvor vi kommer fra og hvem vi elsker, sier Vettel.