Netflix kan avsløre sannheten bak krangelen: – Ikke nervøs dersom kameraene har fanget det opp

Casper Ruud og Holger Rune har ikke fått muligheten til å skvære opp etter krangelen i French Open. Netflix kan gi oss nye svar om det som skjedde bak kulissene etter kvartfinalen.

DÅRLIG STEMNING: Det var ingen god tone mellom Casper Ruud og Holger Rune under og etter deres kvartfinaleoppgjør i French Open.

Publisert Publisert Nå nettopp

Nesten en måned er gått siden dramaet mellom Casper Ruud og danske Holger Rune i kvartfinalen i French Open. De to spiller nå i Wimbledon, der førstnevnte mandag gikk videre fra første runde.

Det norske tennisesset var lite fornøyd med oppførselen til dansken både før og etter kampen. Senere ble nordmannen beskyldt av Rune for å ha hovert og ropt «jaaa» i ansiktet på ham i garderoben etter kampen.

Dette ble avvist av Ruud og hans støttespillere. Nordmannen forteller til VG at de ikke har snakket sammen og skværet opp.

– Nei, jeg har ikke møtt ham siden. Jeg har hatt min turneringsplan, mens han har hatt sin, sier Ruud.

Ruud var blant annet misfornøyd med responsen da han skulle takke Rune for kampen. Se klippet under.

Krangelen mellom de to skandinavene fikk stor oppmerksomhet både i inn- og utland. Nå har det roet seg ned, men det betyr ikke at episoden ikke kan blusse opp igjen.

Netflix holder nemlig på å filme den første sesongen av en ny dokuserie, med samme produsenter som «Formula 1: Drive to Survive», der tennisstjernene er i fokus. Grand Slam-turneringene er naturligvis høydepunkter i serien.

Ruud ser ikke bort ifra at serien kan gi svar om hva som egentlig skjedde i garderoben i Paris.

– Det kan godt være. Nå husker jeg ikke helt hvor det var kameraer, men det var ikke så mye kameraer i garderoben hvor Rune hevdet ting skjedde. Om kameraene var der ville det bevist at det ikke skjedde. Da ville man fått et svar på det. Jeg vet i hvert fall hva som skjedde. Jeg er ikke nervøs dersom kameraene har fanget det opp, sier Ruud.

Les også Slik forklarer ekspertene Ruud-smellen: – Han blir nok aldri en spesialist på gress

Danske journalister spurte også Ruud om konflikten i forkant av Wimbledon, ifølge NTB. Da sa Ruud at han håper de to kan møtes slik at de kan legge saken bak seg.

Ruud endte opp med å vinne kampen mot Rune etter fire sett, med sifrene 6-1, 4-6, 7-6, 6-3. Han avanserte deretter til finalen, men der ble Rafael Nadal for sterk.

Rune har etter kvartfinaletapet gått på to strake tap i Halle Open og Eastbourne International. Dansken åpnet nylig opp om at han mottar drøssevis av drapstrusler og hatmeldinger i sosiale medier når han spiller.

– Det er ofte kommentarer som: «Jeg vil drepe familien din» og «Jeg håper du får kreft», som kommer veltende inn, sier Rune til den danske avisen Berlingske.

Dette var etter at VG snakket med Casper Ruud, men pappa og trener Christian Ruud kunne fortelle at dette ikke er noe nytt.

– Alle spillere får dette når de taper kamper fra folk som har veddet og tapt. Casper får også dette, men prøver å ikke bruke energi på det, skrev Christian Ruud i en SMS til VG.

– Men det er synd at det skjer mot spillere som bare prøver sitt beste.

HVOR SER DU WIMBLEDON? Wimbledon sendes på Max, Eurosport og Discovery+ - se Wimbledon sendes på Max, Eurosport og Discovery+ - se TV-guiden her