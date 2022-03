Fortvilet Hamilton: – Vi er langt unna

Mercedes’ superstjerne Lewis Hamilton (37) har hatt en skuffende start på den nye Formel 1-sesongen. Bilen virker ikke å fungere optimalt.

MYE Å DISKUTERE: Mercedes’ mekaniker Peter Bonnington sammen med Lewis Hamilton i Saudi-Arabia.

– Nå kjemper vi ikke for topplasseringene. Vi er langt unna gutta som er foran, og vi har mye arbeid foran oss. Det føles ut som en lang vei, sier Hamilton etter 10.-plassen i Saudi-Arabia, ifølge Motorsport.com.

Han kjørte en uvanlig svak kvalifisering lørdag med en bil som slet. Eksperter tolker at Mercedes-motoren står tilbake for konkurrentenes. Under søndagens løp kjørte Hamilton seg opp fire posisjoner fra 14. plass.

– Vi trenger mer grep og mer kraft. Sluttresultatet var ikke bra, men det føltes ut som løpet gikk veldig fint. Jeg følte meg ganske bra på de harde dekkene, sier Hamilton, med 103 enkeltseire i Formel 1, flere enn noen annen. Michael Schumacher følger nærmest med 91.

Fakta Resultater søndag og sammenlagtlisten Resultater i Saudi-Arabia: 1) Max Verstappen, Red Bull 2) Charles Leclerc, Ferrari 3) Carlos Sainz, Ferrari 4) Sergio Perez, Red Bull 5) George Russell, Mercedes 6) Esteban Ocon, Alpine 7) Lando Norris, McLaren 8) Pierre Gasly, AlphaTauri 9) Kevin Magnussen, Haas 10) Lewis Hamilton, Mercedes Sammenlagt etter to løp: 1) Charles Leclerc, Ferrari – 45 poeng 2) Carlos Sainz, Ferrari – 33 poeng 3) Max Verstappen, Red Bull – 25 poeng 4) George Russell, Mercedes – 22 poeng 5) Lewis Hamilton, Mercedes – 16 poeng Les mer

I et intervju vist på Viasport 1 sa den syvdoble verdensmesteren dette:

– Det er tøft. Realiteten er at vi er langt unna på fart. Jeg kunne ikke holde følge med Haas.

Viasport-kommentator Atle Gulbrandsen synes Hamilton så resignert ut i intervjuene etter løpet i Saudi-Arabia. I åpningshelgen i Bahrain ble Hamilton nummer tre.

– Jeg tror Mercedes har et motorproblem. Og har de et motorproblem, skjønner Hamilton at det blir knalltøft i år, sa Gulbrandsen.

UTFORDRING: Mercedes virker å ha problemer med bilen. Her Lewis Hamilton underveis i søndagens løp i Jeddah.

Hamiltons makker i Mercedes, George Russell, synes det var en kul erfaring med femteplass i Saudi-Arabia, men innrømmer også at bilen ikke går som den helst skal.

– Vi gjør museskritt for tiden, og trenger å ta større steg. Jeg er sikker på at vi får til det, men jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta, sa Russell ifølge BBC.

Sist sesong tapte Hamilton verdensmesterskapet på dramatisk vis til Max Verstappen.