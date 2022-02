Norges forslag om vidunderbarn hånes i Russland Kamila Valjeva (15) er OL-gullfavoritt i kunstløp. Norges Skøyteforbund ønsker ikke å se jenter som henne i OL, men blir møtt av hånlatter i Russland.

«Verdens øyne er rettet mot denne 15-åringen», sa Discovery-kommentator Lise Røsto Jensen.

De neste to minuttene gled Kamila Valjeva elegant over isen i en lilla kjole. Hennes avsluttende piruett ble møtt med applaus. Men da TV-kameraene zoomet inn, så man at følelsene tok overhånd. 15-åringen gråt.