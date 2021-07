Dønnum vil forlate Vålerenga: – Hører hjemme i en bedre liga

VALLE (VG) Aron Dønnum (23) legger ikke skjul på at han er lysten på noe nytt.

Aron Dønnum har vært en av Eliteseriens heteste spillere denne sesongen. Nå er han tilbake fra skaden som satte ham ut av spill for tre uker siden. Foto: Terje Pedersen

Publisert Publisert Nå nettopp

– Alle spillerne i Eliteserien vil dra ut på et eller annet tidspunkt. Nå tror jeg timingen er god, sier Aron Dønnum til VG.

23-åringen har kontrakt med Vålerenga til 2024. Da han signerte den i fjor, var det først og fremst for å sikre at klubben får noe igjen for ham.

– Om det kommer et godt bud, vil jeg selvfølgelig dra. Det har holdt på å skje flere ganger, men Eliteserien er ikke sett på som en veldig god liga. Derfor føler jeg at jeg må ut. Jeg er god nok, og hører hjemme i en bedre liga, slår han fast.

Les også Dønnum ga helsesøsteren sjokk: – Jeg har vært mye redd for den ungen

Han lar seg ikke skremme av tanken på å ta steget ut. Dønnum beviste nok en gang for seg selv at han har det som trengs da han for første gang ble tatt ut i Ståle Solbakkens landslagstropp tidligere i år. Han mener nivået på norske spillere er bedre enn det mange vil ha det til.

– Det er ikke så stor forskjell herfra og til utlandet, men synet på norsk fotball gjør at veien er lenger for oss som vil ut, sier han.

Den ekstravagante kantspilleren var nære å forlate norsk fotball i fjor, men endte til slutt opp med å selv takke nei til Serie B-klubben Lecce. Nå har belgiske Standard Liege lagt inn et konkret bud på Dønnum, som virker lysten på en overgang.

Erstatteren i form av Albin Mörfelt er allerede klar for Oslo-klubben, men han er først spilleklar 1. august.

PÅ «LANDSEN»: Aron Dønnum med Martin Ødegaard i forgrunnen. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det kan være et veldig bra steg for meg, sier Dønnum kort.

– Er dette noe som kan friste?

– Absolutt. Det går an å utvikle seg der, og de har også vist at de selger spillere videre. Men jeg må se og vurdere hva som er best for meg. Først må Vålerenga uansett godta et bud.

– Vet du hvor prosessen står nå?

– Det er ikke noe vits å prate noe om det, sier Dønnum.

Les også Vålerenga tilbød bortebilletter til LSK - klubben takket nei

– Det er ikke noe nytt å melde, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til VG, som ikke vil si noe om budet er i en størrelsesorden som klubben er fornøyd med.

– Kan Dønnum spille sin siste kamp for klubben allerede på søndag?

– Det ser jeg ikke for meg. Han har kontrakt med oss til 31. desember 2024.

Budet fra Standard Liege skal ifølge Nettavisens anonyme kilder ligge på rett i underkant av 20 millioner. Dønnum drar på smilebåndet da han blir bedt av VG om å anslå sin egen markedsverdi.

– Jeg mener én milliard er riktig. Nei, det er vel opp til Vålerenga, ler Dønnum, som er spilleklar til søndagens derby mot Lillestrøm.

Skaden som man trodde skulle sette ham ut i opp mot to måneder, har bare tatt knappe tre uker.

Avspark på Intility Arena søndag er klokken 15.30. Kampen sendes på Discovery+.

Publisert Publisert: 9. juli 2021 18:43

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 12 8 2 2 28 – 12 16 26 2 Bodø/Glimt 13 7 3 3 27 – 13 14 24 3 Vålerenga 12 5 5 2 22 – 15 7 20 4 Kristiansund 11 6 2 3 11 – 11 0 20 5 Viking 11 5 2 4 21 – 23 -2 17 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk