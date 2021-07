Den misforståtte England-sangen: – Vi gjør narr av oss selv

«Football’s coming home», har engelskmennene sunget i 25 år, men det er fortsatt 55 år siden de vant et trofé. Det er hele poenget, mener landslagssjef Gareth Southgate (50).

LIDENSKAP: Engelske fans poserer med en pappfigur av Gareth Southgate. Foto: Gareth Fuller / PA Wire

Sangen «Three Lions» ble skrevet av David Baddiel og Frank Skinner i forbindelse med EM i England i 1966. Den mest kjente delen lyder som følger:

«It's coming home

It's coming home

It's coming

Football's coming home»

Uttrykket har ofte blitt tolket som et tegn på engelsk arroganse blant deres motstandere. Som da Kroatia slo dem ut i semifinalen av VM i 2018.

– Engelskmennene var respektløse, sa Real Madrid-stjernen til VG i Moskva og røpte at kroatene blant annet hadde brukt den engelske sangen som motivasjon før 2–1-seieren.

– De undervurderte Kroatia. Det var en enorm tabbe. De burde være mer ydmyke og vise mer respekt for motstanderne sine, sa Modric.

IT’S COMING HOME: Engelske og italienske supportere er uenige om budskapet. Foto: [CARL RECINE, PAUL ELLIS] / AFP

Skapt debatt

I den samme pressesonen ønsket den engelske pressen å snakke med tidligere Tottenham-spiller Vedran Ćorluka.

«It’s not coming home», svarte kroaten med et smil – og gikk videre.

Landeplagen gikk viralt før Englands semifinale i 2018 og har nok en gang gjort det under EM, der «de tre løvene» har spilt alle kampene unntatt én foran eget publikum på Wembley.

Igjen har sangteksten skapt debatt.

– Har den noen gang vært hjemme? Har dere noen gang vunnet dette, spurte Danmark-keeper Kasper Schmeichel da han fikk spørsmål om hva det vil bety for danskene å forhindre at «fotballen kommer hjem»:

Sangen har blitt spilt både før og etter hver England-kamp på Wembley under EM. Fansen synger den med jevne mellomrom under kampene.

Men arrogant? Det var i hvert fall aldri planen.

– Jeg ville ikke høre på den i 15 år. Det var for smertefullt for meg, innleder landslagssjef Gareth Southgate da VG spør hva sangens virkelige betydning er.

Sangen hjemsøkte ham etter at han bommet på det avgjørende straffesparket mot Tyskland i EM-semifinalen i 1996. Men de siste tre årene har han vært pent nødt til å vende seg til sangen igjen, mens han har ledet England langt i to mesterskap.

– Du må kjenne engelskmenn for å forstå humoren vår. Humoren vår er nok ganske unik. Sangen er definitivt ikke arrogant, sier Southgate og forklarer:

– Teksten handler om at vi gjør narr av oss selv og tingene som har gått galt.

– Sangen har dukket opp under de siste mesterskapene. Heldigvis har vi fått inn noen sanger som bidrar til variasjon, som er fint, smiler han og sikter til sin favorittsang «Sweet Caroline», som også spilles på Wembley i disse dager.

Han hyller stemningen på Wembley og mener den er totalforvandlet:

– For fire år siden kastet de papirfly på banen. De sto ikke bak laget. De var apatiske overfor laget. Nå er energien fantastisk. Det er så viktig for spillerne. De trenger å føle det. De trenger varmen og støtten, og det har definitivt inspirert oss under dette mesterskapet.

Sårbar patriotisme

I et intervju med talkSPORT før EM forklarte David Baddiel hva som var tanken bak den berømte sangteksten.

– England hadde en lang historie med sanger der man sang «vi kommer til å vinne», og så viste det seg ikke å stemme. «Three Lions» er skrevet med et utgangspunkt i at vi trolig ikke kommer til å vinne. Alle sier at vi er elendige, og det er vi for det meste, sa Baddiel.

I et intervju med The Times beskrev han sangen som et uttrykk for «sårbar patriotisme».

Men så lenge det motiverer Englands motstandere, har det kanskje ikke så mye å si hva som egentlig var meningen.

Det spørs om ikke Italia-kaptein Giorgio Chiellini kjenner at det bruser litt i blodet når «it’s coming home» runger ut over høyttalerne på Wembley søndag kveld.

