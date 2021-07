Patrick Berg bekrefter: Glimt har sagt nei til et bud

SARPSBORG (VG) Patrick Berg (23) bekrefter at Bodø/Glimt har sagt nei til en utenlandsk klubb som ville hente midtbanesjefen.

GLIMT-MÅL! Erik Botheim (t.v.) og Patrick Berg etter utligningen til 1–1 på Sarpsborg stadion lørdag. Foto: Christoffer Andersen

Etter det VG erfarer handler det om en gresk klubb som var villig til å betale over 20 millioner kroner for Patrick Berg.

På direkte spørsmål fra VG utenfor Sarpsborg stadion om et mulig bud, svarer hovedpersonen:

– Ja, det kom et bud og Glimt avslo. Det må jeg respektere. Ut over det vil jeg ikke kommentere det.

– Men du ønsker å spille på et høyere nivå?

– Alle ønsker å komme høyest mulig. Fotballivet er en kort karriere. Da må du ta den muligheten du får. Jeg er åpen for muligheter, men så lenge Glimt er min arbeidsgiver, respekterer jeg det. Jeg gir alltid 100 prosent for Glimt.

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen avviser at det har vært et konkret bud på Patrick Berg, men kommenterer saken slik:

– Det var et brev med interesse, men noen overgang har ikke vært aktuelt nå. Vi har en god dialog med Patrick.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier til VG at han ikke kjenner til interessen for Patrick Berg, men er ikke overrasket:

– Det er ikke noe jeg hørt noe om. Men alt er timing. At Patrick skal opp på et høyere nivå, det tror jeg alle er enige om. Så er god kommunikasjon måten å gjøre det på. At det stemmer både for klubb og spiller.

Både Knutsen og Berg måtte innse at Glimt igjen tapte to poeng. Og ifølge treneren bruker han ikke tiden på å se på avstanden fram til Molde.

– Vi må bruke tiden på å få vår spille stil opp på et høyere nivå enn vi er i øyeblikket, sier Glimt-treneren.

– Vi er bra i grunnspillet, men må angripe med flere folk og må være mer gjennombruddshissige. Der har vi en solid jobb å gjøre nå. Den jobben begynner mandag.

Sarpsborg ledet to ganger hjemme, men Glimt kom tilbake og utlignet hver gang. Begge ganger etter innlegg og begge ganger på headinger, utført av henholdsvis Erik Botheim og Marius Høibråten.

– Vi er ikke så mye bedre enn vi har prestert de siste kampene. Av og til må man stikke fingeren i jorda, sier Patrick Berg.

– Jeg føler at vi løftet oss betraktelig i 2. omgang. Men vi er litt der at vi ikke klarer å sette inn målene og slipper inn for lette mål.

– Vi gjør det vanskelig for oss selv når vi kommer under to ganger på mål som vi ikke bør/skal slippe inn på dette nivået, samstemmer trener Knutsen.

Målscorer Marius Høibråten:

– Det var godt å se at headingen gikk inn, men vi er totalt skuffet over prestasjonen. Jeg synes grunnspillet sitter fint, men det går på å skape nok på den siste tredjedelen. Samtidig har vi sluppet inn en del enkle baklengsmål den siste tiden.

– Vi spiller voksenfotball, så da må vi oss, fastslår Marius Høibråten, som kom inn for Marius Lode i pausen.

– Hvor spiller du helst?

– Jeg spiller helst midtstopper, men jeg spiller der Kjetil Knutsen vil bruke meg.

