Hamilton slo tilbake foran lørdagens sprintløp

For første gang i historien kjører Formel 1 lørdag et eget sprintløp – som samtidig bestemmer startrekkefølgen til søndagens Silverstone-løp. Lewis Hamilton (36) og Mercedes slo tilbake og vant kvalifiseringen.

SLÅR TILBAKE: Lewis Hamilton jublet etter å ha sikret beste startspor på Silverstone fredag. Foto: Lars Baron / POOL / GETTY POOL

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

75 tusendeler skilte Hamilton og Max Verstappen – i britens favør foran et jublende hjemmepublikum.

– Nå har han en gyllen mulighet til å vinne sprintløpet og deretter starte først i søndagens Grand Prix-løp, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

– Vi ga alt. Vi snudde hver eneste stein. Jeg er overlykkelig. Men vi hadde ikke klart dette uten fansen, sier Mercedes-føreren, tydelig beveget over all støtten på Silverstone.

– Dette er spesielt for meg. Vi har ikke vært i nærheten på lenge, og så klarer vi dette på hjemmebane, sier Hamilton i et intervju vist på Viaplay.

Les også Norris avslører søvntrøbbel etter Wembley-ranet: – Jeg har hatt det bedre

Red Bull-fører Verstappen leder VM klart og var også best på treningen fredag. Men i kvalifiseringen fikk han trøbbel og ble slått av Hamilton.

– Det var masse understyring. Jeg kunne ikke angripe i svingene, sier Verstappen.

Lørdag skal det deles 3, 2 og 1 poeng til de tre første når det er et sprintløp som går over 17 runder (eller 30 minutter).

Les også Norris utfordrer kanonene: – De er ikke uslåelige

– Sprintkvalifiseringsløpet er et kortere løp som skal kjøres på lørdag for å avgjøre startrekkefølgen i søndagens Grand Prix. Den vanlige kvalifiseringen avgjør startrekkefølgen i sprintkvalifiseringsløpet og kjøres på fredag, forklarer Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

– Hvorfor gjør de dette?

– Formel 1-helgene har vært uforandret i mange år, og målet med dette er å skape mer spenning og uforutsigbarhet. Det vil også gjøre fredagene og lørdagene mer interessante.

Les også Warholm fikk Formel 1-hjelp til å utvikle verdensrekord-skoen

– Har du troen på dette?

– Jeg er usikker på om det vil slå an. Formel 1 er nå mer spennende enn på mange år, og jeg tror ikke vi trenger et slikt format. Det som fortsatt er akilleshælen til Formel 1 er at det er for vanskelig å ligge nære hverandre ute på banen, men det vil neste års biler trolig løse, sier Atle Gulbrandsen.

Han forklarer at neste års biler er designet for tettere racing og flere forbikjøringer.

Mercedes kjørte taktisk perfekt på fredagens kvalifisering der teamkollega Valtteri Bottas hjalp Hamilton med «tauehjelp».

– Vi har savnet tilskuerne et helt år. Det gir energi å se dem tilbake. Dette er takket være fansen, sier Hamilton i et intervju vist på Viaplay.

Les også Eksperter tror Bottas vrakes for «ung og sulten» brite

Max Verstappen klaget på internradioen på understyring og at bilen var vanskelig å kjøre fredag.

– Men vi har en god løpsbil, mener nederlenderen.

Dagens mann på Silverstone var utvilsomt George Russell. Briten imponerte i Williams-bilen og kom med til Q3. 23-åringen kjører på hjemmebane og får åttende startspor lørdag. Han kan komme til å styrke ytterligere sine aksjer til å kjøre for Mercedes neste sesong.

Foran helgens kjøring på Silverstone leder Max Verstappen VM med 182 poeng mot Lewis Hamiltons 150.

Publisert Publisert: 16. juli 2021 20:13 Oppdatert: 16. juli 2021 20:26