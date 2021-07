OL-motstandere til VG: – Avslutt lekene, dra hjem

TOKYO (VG) Coronafrykt og budsjettsprekk i milliardklassen: Hisako Motoyama (52) er bekymret for hva som skjer når OL-ilden i Tokyo slukkes.

HØYLYTT: Her er demonstrantene, inkludert Hisako Motoyama, samlet uten åpningsseremonien i Tokyo fredag kveld. Ropene ble hørt hel inn på arenaen. Foto: FRANCK ROBICHON / EPA

Kvinnelig demonstrant: – Hva er det vi vil?

Folkemengden: – Avlys OL!

Kvinnelig demonstrant: – Når vil vi det?

Folkemengden: – Nå!

Det har gått fire dager siden ilden ble tent og OL åpnet. Utenfor hadde flere hundre demonstranter samlet seg. De ropte så høyt at folk inne på stadion kunne høre dem.

Én av dem var Hisako Motoyama.

Hun har vært OL-motstander helt siden Japan ble tildelt lekene i 2013. Nå ramser 52-åringen opp flere argumenter for å underbygge synet sitt.

Den pågående coronapandemien har bare gjort henne enda mer sikker i sin sak: Hun begriper ikke hvordan Japan kan bruke opp mot 264 milliarder kroner på OL i stedet for på landets helsevesen:

– Det er helt utrolig. Vi forstår fortsatt ikke hva som vil komme ut av OL på lang sikt. Jeg er redd for den endelige regningen og at vanlige folk må betale. Allerede nå dør folk i hjemmene sine fordi det ikke er plass på sykehuset, sier Motoyama til VG.

Til daglig er hun forsker på et universitet i den japanske byen Kyoto. Den 52 år gamle kvinnen leder også en kvinnesaksgruppering i Japan.

Hun er vant med å brøle ut meningene sine i en megafon.

ENGASJERT: Hisako Motoyama (52) under en demonstrasjon i Tokyo. Foto: Privat

I samtalen med VG snakker hun derimot lavmælt om hvordan OL i sin tid ble solgt inn som et prosjekt som skulle gjenreise Japan etter kjernekraftulykken i Fukushima i 2011.

Landet skulle fremstå som sterkt igjen.

– I stedet har OL blitt en måte å stilne kritikken etter Fukushima-katastrofen på. Man får fokuset bort fra det faktum at mange fortsatt er skadelidende, mener Motoyama.

– Har utenlandsk presse og utøverne i OL også et ansvar for å si «nei», pakke bagasjen og reise hjem?

– Ja, det synes jeg. Avslutt lekene, og dra hjem.

Forskeren ler avvæpnende. Hun sier det med et glimt i øye – men er også alvorlig:

– Det har vært altfor mange positive OL-saker frem til nå. Vi savner kritiske stemmer. Ikke bare om lekene i Tokyo, men om OL generelt. Folk bør stille spørsmål ved det å arrangere megaprosjekter, samt konsekvensen av det. Skal vi da kose oss med lekene foran TV-en?

– Trenger ikke folk et lysglimt, noe positivt, på TV i en tid som kan være vanskelig?

– Det er i så fall som at du får et dop for å slippe unna virkeligheten. Dette er ikke tidspunktet for å lure oss selv. Da myndighetene ville ha OL etter atomulykken for ti år siden, så solgte de en drøm i stedet for å håndtere de virkelige problemene, sier 52-åringen.

PÅ OMVISNING: John Gunning fikk omvisning på olympiastadion, der åpningsseremonien fant sted på fredag, i mai 2019. Foto: Privat

Irske John Gunning sitter i leiligheten sin i en forstad til Tokyo.

Foruten en handletur i ny og ne, så var han knapt ute av boligen i første halvår 2020.

Nå er Gunning endelig fullvaksinert. Derfor drister han seg noen ganger ut på idretter som rugby. De som avholdes utendørs.

Likevel sitter han med en ekkel følelse i magen: I jobben som journalist med sumobryting tar han mange bilder. Ofte må fotografene stå tett i tett for å få gjort jobben sin.

– Det er helt åpenbart en fare for at OL blir en superspreder av corona. Det er en ektefølt frykt i befolkningen i Japan for at lekene kan ende i en medisinsk katastrofe. Mange japanere er ikke vaksinert, og dersom det dukker opp mutanter eller viruset sprer seg, så skjer det gjerne her først, sier Gunning til VG.

Det har gått 17 år siden han dro på ferie til Japan. Iren forelsket seg hodestups i landet. Det tok bare noen måneder før han hadde boligadresse i Osaka.

– Det er to type følelser som råder blant japanere nå: Frykten for at OL skal resultere i en voldsom spredning av corona, samt følelsen av at OL ikke angår dem, sier Gunning.

Han beskriver deretter en virkelighet som VGs journalist allerede har merket seg under mange og lange kjøreturer i Tokyo:

Den enorme byen er nesten kjemisk fri for OL-atmosfære. Foruten et anonymt flagg her og der er det nærmest umulig å oppdage OL – dersom man ikke er innenfor «boblen» der utøvere, trenere og journalister beveger seg.

DEMONSTRASJONER: Det har vært flere protestaksjoner mot OL i Tokyo de siste månedene. Bildet er fra 23. juni i år. Foto: KIMIMASA MAYAMA / EPA

– Burde OL vært avlyst?

– Jeg ville fulgt alle medisinsk råd som har blitt gitt her i Japan og sagt at lekene burde vært avlyst eller utsatt.

Gunning mener alt handler om hvordan IOC skal sikre inntektene sine.

Samtidig erkjenner han at han er konservativ. Han mener det bør legges begrensninger på restaurantdrift, og at ingen store idrettsarrangementer bør finne sted under en pandemi.

– I hvilken grad mener folk at jeg og andre journalister bør pakke sekken og komme oss hjem raskest mulig?

– Der ligger det en konflikt: Mange er bekymret for hva OL kan skape. Men Japan er også et land som handler om ekstrem gjestfrihet. Så selv om folk er mot OL, så kan det trumfes av en vilje til at gjester skal ha det bra, mener Gunning.

SUMO-JOURNALIST: John Gunning (t.h.) bor i Tokyo. Her er han med den 210 kilo tunge sumoutøveren Ichinojo fra Mongolia. Foto: Privat

På torsdag ble det registrert 1929 nye smittetilfeller i Tokyo. Deretter sank tallet, før det økte til 1763 søndag.

Det høres kanskje lite ut i en by med 38 millioner innbyggere. Men tallet er foreløpig rekord på en søndag i Tokyo – helt siden pandemien brøt ut. Og det bekymrer en befolkning som bor svært tett på hverandre.

Tog- og T-banestasjonen Shinjuku, der VG bor, benyttes av rundt 3 millioner mennesker hver dag. Et smitteutbrudd kan få store konsekvenser.

I en nasjonal spørreundersøkelse utført for Kyodo News denne uken, oppga 71 prosent av de spurte at de gleder seg til å se OL-utøverne i aksjon på TV. Samtidig sa hele 87 prosent at de frykter at OL vil bidra til økt smitte i Japan.

Majoriteten i landet har lenge ment at OL bør avlyses eller utsettes.

– Protestbevegelsen virker ikke så stor når du ser 500–600 mennesker gå i tog i en så stor by. Men det er ingen tradisjon for demonstrasjoner i dette landet. En person fra Japan vil ikke gjøre folk ukomfortable. De uttrykker ikke misnøye høyt. De snakker ikke i telefonen på T-banen. De bruker ikke bilhornet i trafikken, sier John Gunning.

Han har også deltidsjobb som skribent som sumobryter-ekspert for avisen The Japan Times.

Avisen skrev mandag denne uken om hvordan den japanske keiseren ikke brukte et ord som «feirer» når han åpnet OL på fredag kveld. Ifølge medarbeidere tett på keiseren kan mange i Japan oppleve det ordet som støtende i en tid der pandemien koster mange mennesker mye penger.

Men i den offisielle engelske oversettelsen av talen har man valgt å tillegge keiseren ordet «feirer», påpeker The Japan Times.

Artikkelens tittel:

«Keiserens OL-uttalelse gjenspeiler et splittet folk».

26. juli 2021