Medaljen røk igjen for skytterne – 4.-plass for Jon-Hermann Hegg i OL-finalen

De unge norske skytterne har imponert i OL, men nok en gang glapp medaljen da Jon-Hermann Hegg kom på 4.-plass i finalen i rifle helmatch mandag.

Skytteren Jon-Hermann Hegg i OL-finalen i rifle helmatch under OL i Tokyo. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Hegg var oppe på bronseplass etter knestående, liggende og den første stående serien i finalen, da ukrainske Sergej Kulisj skjøt på feil skive og falt fra tredje- til sisteplass, men en nier og en åtter i den neste serien ble skjebnesvangert.

Nordmannen var på 4.-plass tre tideler fra bronsen da de to første finalistene ble slått ut etter 40 finaleskudd. Deretter forsvant en utøver for hvert skudd:

Skudd 41: 9,5 poeng, og Hegg beholdt 4.-plassen, men falt 1,3 poeng bak bronseplass.

Skudd 42: 10,1, og 4.-plassen ble stående med 0,7 poeng til bronseplass.

Skudd 43: 10,0 poeng. Det samme skjøt Milenko Sebic, og dermed var Hegg ute av konkurransen. Norges tredje 4.-plass på fire individuelle OL-finaler i rifleskyting var et faktum med 438,0 poeng.

Kinesiske Changhong Zhang satte finaleverdensrekord med 466,0 poeng og vant foran russeren Sergej Kamenskij. Sebic tok bronsen.

God start

Etter en lang kvalifisering var det duket for et oppgjør blant de åtte beste på finalearenaen i Asaka utenfor Tokyo, og Hegg i bane 1 så tydelig fokusert ut, men leverte et lite vink til de drøyt 150 menneskene i arenaen før konkurransen startet.

Her var det klart for tre ganger 15 skudd i knestående, liggende og stående. Etter ti skudd på stående forsvant de to første skytterne som lå dårligst an. Deretter forsvant en skytter for hvert skudd frem til de to beste sto igjen.

Hegg kom greit i gang på knestående og var på 5.-plass etter de 15 første skuddene. Lærdølen var nok preget av situasjonen, men så ut til å beholde roen og var aldri under 9,8 poeng.

Nesten

Hegg, som vant EM tidligere år i samme øvelse, begynte godt på de neste 15 skuddene i liggende, men fikk god konkurranse. Den andre femskuddsserien ga hele 53,1 poeng, mens den tredje ga 51,7. Før de ti første ståendeskuddene var han 2,2 poeng bak medalje på en 5.-plass. Så fulgte den dramatiske avslutningen der han luket på medalje.

Det ble nok en 4.-plass. En åtter på ståendeserien ble utslagsgivende for den unge skytteren.

Hegg tok seg til finalen med 3.-plass. Han var to poeng bak kvalifiseringsvinner Sergej Kamenskij. Zhang Changhong fra Kina skjøt også 1183 poeng.

I kvalifiseringen ledet Henrik Larsen (23) lenge, men han sviktet mot slutten og endte på 9.-plass og gikk glipp av finalen.

Jeanette Hegg Duestad (22) har to 4.-plasser i Tokyo.