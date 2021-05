New York Times: Super League-topper trodde de hadde FIFA på laget

Ifølge dokumenter New York Times har fått tilgang til, skal FIFA ha vært mer positive til Super League enn det de i ettertid har gått ut med.

FOTBALLTOPPER: FIFA-president Gianni Infantino sammen med Real Madrid-president Florentino Pérez. Foto: MAHMOUD KHALED / EPA

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

I slutten av april gikk FIFA-president Gianni Infantino bestemt ut mot Super League-prosjektet hvor 12 av de største fotballklubbene i verden ønsket å starte en egen utbryterliga.

– Det er min og vår oppgave å beskytte den europeiske sportsmodellen, klubbkonkurranser, landslag. Hvis de velger å gå sine egne veier, må de leve med sitt valg. De er enten inne eller ute. De kan ikke være halvveis inne og halvveis ute, sa Infantino til flere medier, blant annet BBC.

– Vi kan bare på det sterkeste avvise Super League som en «lukket butikk», som bryter med dagens institusjoner. Det er ingen tvil om FIFAs misnøye. Vi gir full støtte til UEFA, uttalte han videre.

Les også Fotballstjerner tordner mot Super League: – Tragisk

Trodde FIFA var med

Nå skriver New York Times at FIFA ikke skal ha vært så negative til ligaen som uttalelsene i etterkant av nyheten tilsier.

Saken er skrevet av journalisten Tariq Panja. Han var en av journalistene som skrev de første sakene om Super League og har vært nyhetsledende siden.

Avisen skriver at de har fått tilgang til og gått gjennom kontraktene til «utbryterklubbene», hvor hele prosessen ble så hemmeligholdt at de fleste organisasjoner er omtalt med kodenavn. I dokumentene er FIFA omtalt som «W01».

I dokumentene står det at en avtale med FIFA var helt essensielt for å kunne gjennomføre Super League-prosjektet.

New York Times skriver de har konfrontert FIFA med opplysningene i saken, men de ønsker ikke å kommentere.

Les også Pérez om Super League-bråket: – Som om vi hadde drept fotballen

Avisen hevder videre at det i dokumentet kommer frem at Infantino skal ha vært klar over planene i flere måneder, og at han til senest i slutten av januar skal ha vært i samtaler som lente mot at FIFA støttet utbryterligaen.

Planene om Super League raskt i vasken. Det tok ikke mer enn 48 timer før de fleste av lagene hadde trukket seg etter store protester blant både fans, spillere og politikere.

Flere av klubbene har unnskyldt seg i ettertid.

Super League-forslaget førte blant annet til voldsomme protester mot klubbeierne fra Manchester United-fansen. Før seriekampen mot Liverpool i begynnelsen av mai tok fansen seg inn på Old Trafford. Kampen ble til slutt utsatt. Se hvordan fansen protesterte her:

Positive diskusjoner

New York Times skriver at Super League-pådrivernes diskusjoner med FIFA startet i 2019. Da ble de ledet av en gruppe kalt «A22». Det skal ha blitt holdt møter med noen av Infantinos nærmeste støttespillere, blant dem FIFA-topp Mattias Grafström. Møtene skal ha vært positive.

Avisen hevder videre at A22-medlemmer i fjor skal ha fortalt klubbene at «FIFA var med» - ifølge en av klubbeierne i den planlagte Super League. Andre skal ha uttalt at FIFA var «åpne for ideen om en ny liga», men at de ikke offisielt skal ha bundet seg til noe ennå.

«Sjokkert»

Ifølge dokumentene skal Super League-skaperne ha vært «selvsikre på at de kom til å få den støtten de trengte» da de begynte å diskutere ulike konsepter for ligaen.

New York Times hevder videre at Real Madrid-president Florentino Pérez, en av ligaens største pådrivere i offentligheten, var blant dem som skal ha vært trygg på at han ville få FIFA med på laget.

Da rapportene om FIFAs positivitet skal ha nådd UEFA-sjef Aleksander Ceferin, hadde han et møte med Infantino ved UEFAs hovedkvarter i Sveits. Der skal Infantino ha nektet for å være involvert i planene.

I januar kom FIFA med en uttalelse om at de ikke støttet Super League og at klubbene ville bli truet med utestengelse av VM for spillere som deltok. Denne uttalelsen skal ifølge New York Times ha «sjokkert» Super League-pådriverne ettersom samtalene frem til det tidspunktet skal ha vært positive.

Publisert Publisert: 20. mai 2021 13:41