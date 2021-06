Solbakken forbauset over Normann: – Han har en aura

MARBELLA (VG) Rostov-spiller Mathias Normann (25) har gjort et solid førsteinntrykk på landslagssjef Ståle Solbakken.

TILSTEDE: Mathias Normann gikk glipp av første samling med Ståle Solbakken, men har imponert denne uken med å være på plass i nuet, forteller landslagssjefen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Normann har gjort et kjempeinntrykk på meg. Det er derfor han er her, så vi kan bli kjent med ham, sier Solbakken til VG.

Landslagssjefen mener Normann er høyaktuell for den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Nederland til høsten.

Nordlendingen har lenge slitt med lyskeproblemer, og angrer på at han ikke opererte tidligere. Han har knapt spilt fotballkamper de siste månedene. Han gikk derfor glipp av Solbakkens første samling i mars.

– Det går ikke an å legge seg ned og sutre og syte over det. Jeg må bare takle det og komme tilbake, sa Normann tidligere under samlingen.

FIKK ROS: Ståle Solbakken snakket varmt om Mathias Normann (til høyre av spillerne bak). Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Solbakken har latt seg imponere over det midtbanespilleren har vist i Marbella.

– Han er en fascinerende fyr. Første gang jeg ser han med den sveisen og de tatoveringene før jeg har snakket med ham ... Han har virkelig en vinnerskalle. Han har en aura rundt seg, litt «presence» (tilstedeværelse), sier Solbakken.

– Han er også den typen som ser den lange gjennombruddspasningen først. Han knaller til de pasningene i lengderetning. Det er noe jeg er sikker på at vi får bruk for, fortsetter landslagssjefen.

Solbakken var lørdag formiddag usikker på laget mot Hellas i treningskampen søndag kveld. Han sa han skulle vurdere hvilke spillere som er klare for å spille, samt ulike formasjoner.

– 4–4–2 og 4–2–3–1 tror jeg mange har en god følelse av hvordan vi skal utføre hos meg. Så driller vi litt 4–1–4–1 og 3–4–3, sier Solbakken.

Han etterlyste flere kantspillere på høyt nivå.

– Der vi har behov for å få flere spillere opp på internasjonalt nivå er kantspillere, særlig med fart, mener Solbakken.

