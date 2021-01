Aamodt Kilde til sykehus etter fall: – Frykter selvfølgelig det verste

Verdenscuptoer Aleksander Aamodt Kilde falt stygt på Super-G-trening i østerrikske Hinterreit og er nå på vei til sykehuset.

PÅ VEI TIL SYKEHUS: Aleksander Aamodt Kilde er på vei til sykehuset i Innsbruck for videre tester Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Jeg frykter selvfølgelig det verste. Det er vanskelig for meg å skulle tro noe, for jeg har ikke vært i situasjonen før. Alt og ingenting kan ha skjedd, sier Kilde til VG på telefon, en route til sykehuset i Innsbruck for videre tester.

Kilde beskriver at han ikke kjenner smerter i bilen, og at han har hatt mulighet til å legge vekt på benet. Samtidig: «noe» i kneet er feil.

– Jeg kjenner at det er noe som ikke stemmer helt, og det nappet i kneet da jeg falt. Det er det eneste jeg kan kjenne på og hevelsen er tilnærmet lik null. Det er for så vidt gode tegn det, sier Kilde.

Kilde beskriver et udramatisk fall, der han fikk en klassisk innerski og en vridning i kneet. Kroppen generelt beskriver han som i fin forfatning, men kneet fikk seg en «trøkk».

– Det er helt klart en del av sporten, den kjipe delen av sporten. Jeg er ikke den første og garantert ikke den siste, sier Kilde, og lover han skal kjempe seg tilbake.

NTB var først til å melde om at alpinisten, ifølge den østerrikske TV-kanalen ORF, falt stygt på utfortrening i Hinterreit i Østerrike. Kanalen melder at det er snakk om en kneskade.

Sportssjef Claus Rysthe sier til VG at en offisiell uttalelse fra Skiforbundet kan ventes i kveld, etter at undersøkelser er gjennomført på sykehuset.

Kilde er langt fra den første nordmannen som har skadet seg i alpintsirkuset denne sesongen. Forrige helg gikk teknikkspesialistene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath begge rundt på krykker, førstnevnte etter dette skrekkfallet i Adelboden:

– Nå kommer jo alt på en gang, og det er umulig å si hva grunnen er. Vi vet det er en risikosport og små marginer, og noen ganger fungerer det ikke som det skal. Da er det store konsekvenser i den sporten her, sier Kilde om den omfattende økningen av alpintkjørende nordmenn på sykestuen den siste uken.

ORF melder videre at kneskaden kan være omfattende, som i så tilfelle vil sette vinterens verdensmesterskap, med start 8. februar, i fare.

Aleksander Aamodt Kilde ligger også på andreplass i verdenscupen sammenlagt, en tittel han vant forrige sesong. Alexis Pinturault leder foreløpig sammenlagtcupen.

Kilde har tidligere denne sesongen også blitt rammet av coronaviruset.

Publisert Publisert: 16. januar 2021 14:42 Oppdatert: 16. januar 2021 15:05