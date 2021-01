Brudd mellom MIF-trener Vegard Hansen og travprofil Malin Berås

Mjøndalen-trener Vegard Hansen (51) og travprofil Malin Berås (32) har gått fra hverandre.

IDRETTSFOLK: Travrytter Malin Berås og Mjøndalen-trener Vegard Hansen. Foto: ØYVIND BRUSLETTEN / FRODE HANSEN VG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Mjøndalen-treneren ble sammen Berås i 2016 etter at den populære serien «Alle gutta» rullet over skjermen på TV2 i 2015.

Det ble i 2017 kjent at paret gikk hvert til sitt, grunnet avstanden mellom deres bosted.

Berås kommer fra og har bosted i Kristiansand, mens Hansen har lenge holdt til i Vikersund, før han flyttet inn på Isachsen Stadion i 2019.

Det ble også kjent i 2019 at paret var sammen igjen og at Berås hadde sagt ja til Hansen sitt frieri.

Mandag 11.01 ble det i midlertidig meldt at frieriet var blitt avblåst og at de to idrettsprofilene hadde avsluttet forholdet.

Det var Drammens tidene som omtalte saken først.

Begge bekrefter bruddet til VG, mandag formiddag.

VG oppdaterer saken.

Publisert Publisert: 11. januar 2021 13:59 Oppdatert: 11. januar 2021 14:19