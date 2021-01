Maars Johnsen med hjertesukk fra Asia: – Merkelig

Bjørn Maars Johnsen (29) har vunnet asiatisk Champions League, men det er det ikke mange som har fått med seg.

CL-VINNER: Bjørn Maars Johnsen holder opp det norske flagget med det asiatiske Champions League-trofeet foran seg. Foto: PRIVAT

Et raskt Retriever-søk viser at NRK, i en liten notis, var det eneste riksmediet som omtalte Johnsens triumf da hans Ulsan Hyundai vant 2–1 over Persepolis i finalen den 19. desember.

Norsk-amerikaneren stusser over den manglende oppmerksomheten.

– Jeg synes det er merkelig. Jeg bryr meg ikke så mye om hva mediene skriver, men jeg er den første nordmannen som har vunnet Champions League i Asia under det nye formatet, så jeg skulle ønske det ble nevnt av noen flere, sier Maars Johnsen til VG og fortsetter:

– Jeg vet ikke hva mer jeg må gjøre. Jeg scoret i semifinalen. Men jeg har trofeet, medaljen ligger hjemme, det er et godt minne og jeg kan skrive det på CV-en. Jeg har ikke sett mange nordmenn gjøre det jeg har gjort, men nå har vi plantet det norske flagget i Asia.

Han leverte sterke fem mål og én assist på ni kamper i Champions League, inkludert en dobbel i åttedelsfinalen og en avgjørende scoring i semifinalen mot japanske Vissel Kobe.

– Det var enormt. Jeg har vunnet trofeer som enkeltspiller før, men ingenting for et lag, så det var veldig spesielt for meg, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

Champions League-trofeet er ikke det eneste han har å glede seg over i disse dager. Maars Johnsens spanske kone Veronica Bernabéu venter en sønn i april.

BABY-FEIRING: Slik feiret Bjørn Maars Johnsen scoringen sin i Champions League-semifinalen. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Før den tid skal 29-åringen delta i klubb-VM med Ulsan Hyundai i Qatar med avspark den 1. februar. Der deltar også klubber som Bayern München og meksikanske Tigres.

– Det er det største verdensmesterskapet for klubber og jeg får vel ikke engang en notis, fleiper Maars Johnsen.

Klubbnomaden vet ikke hva fremtiden bringer. Vanligvis bytter han klubb nærmest hvert eneste år.

– Vi har ny trener og jeg har ikke hørt noe om hva som er planen. Jeg aner ikke hva klubben tenker, sier tankspissen.

Han har ikke hørt noe fra Ståle Solbakken, som den siste drøye uken har hatt personlige møter med landslagsspillerne sine.

– Det er mulig jeg har spilt min siste kamp for landslaget. Jeg fyller 30 år, men plutselig blir jeg lånt ut til en La Liga- eller Serie A-klubb. Hvis jeg spiller i klubb-VM mot Bayern München, synes jeg i det minste jeg burde bli vurdert. Jeg har ikke gitt det opp, selv om jeg visste at aksjen min kom til å synke da jeg dro til Asia, sier Sør-Korea-proffen.

Han har ikke representert Norge siden den 15. oktober 2019 mot Romania. Men statistikken hans – fem mål på 16 landskamper – er av det respektable slaget.

– Jeg er alltid klar til å stille opp for Norge. Men jeg er kanskje litt vanskelig å få tak i ettersom jeg bare har koreansk telefonnummer, sier Bjørn Maars Johnsen.

