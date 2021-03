Sportsdirektøren etter Halvorsens comeback: – Jeg har aldri tvilt på ham

Etter at koronaviruset knuste all motivasjon, og holdt ham utenfor ritt i et helt år, har Kristoffer Halvorsen (24) imponert både på trening – og i sine to første ritt.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden