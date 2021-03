Disse jobber med å redde Klæbos VM-gull på femmilen

Flere personer i Skiforbundet skal ha et møte mandag om mulig anke av Johannes Høsflot Klæbos (24) disk på VM-femmilen.

Denne situasjonen mellom Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov gjorde at førstnevnte ble fratatt VM-gullet. Emil Iversen (bak) står som verdensmester, mens Bolsjunov fikk sølvet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det jobbes med anken. Vi er i gang med det som skal gjøres. Foreløpig er det ikke så mye å si. Vi er litt på reisefot nå, men skal ha et møte igjen senere i dag hvor vi skal samle trådene. Vi har en struktur på hvordan dagen ser ut, sier Arild Monsen, sprintlandslagstrener til VG.

Fakta Tidslinjen Klokken 15.10: Johannes Høsflot Klæbo går i mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov. Rett etter målgang leverer russerne protest. Klokken 16.05: Klæbo diskes av juryen. Norge leverer motprotest umiddelbart. Klokken 16.25: Norges motprotest avvises av juryen. Klokken 16.35: Langrennssjef Espen Bjervig varsler at Norge vil komme med en anke. Den må leveres innen 48 timer etter målgang. Les mer

En anke etter det vanvittige dramaet på femmilen må komme innen tirsdag ved 16.30-tiden.

Monsen jobber sammen med Klæbo selv, langrennssjef Espen Bjervig, Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Skiforbundet og Torbjørn Broks Pettersen, som er Skiforbundets mann inn i regelkomiteen til det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Jeg har gitt de min betenkning som fagmann på regelverket, bekrefter Broks Pettersen til VG.

Monsen forteller at de ikke får bistand fra jurister eller folk utenfor skiforbundet.

– Dette har vi kontroll på selv. Vi samler videobilder og har fått mye grunnlag, sier Monsen.

Klæbo og Bolsjunov kom i kontakt på oppløpet, og russerens stav gikk i to. Mens Klæbo spurtet først i mål på manndomsprøven, kom Emil Iversen i mål som andremann foran Bolsjunov. Russerne leverte raskt protest, og omtrent en time etter målgang ble Klæbo disket. Norge leverte raskt motprotest som ble avvist.

Langrennssjef Bjervig varslet kort tid etterpå at Norge jobber med en anke. FIS vil i så fall sette ned en appellkommisjon, med lederen av regelkomiteen og to medlemmer, for å vurdere saken. Deres svar kommer innen 72 timer.

– Vi forholder oss og arbeider mot ankefristen 16.30. Utover det har jeg foreløpig ingen kommentar, sier Bjervig.

Fakta Mulig anke Dette er prosedyrene og reglene Norges Skiforbund må følge hvis de vil anke diskvalifiseringen av Johannes Høsflot Klæbo fra femmilen i ski-VM i Oberstdorf: * Anke kan, med noen unntak, gjøres mot samtlige avgjørelser tatt av konkurransens jury. * Anken må komme fra et nasjonalt forbund og leveres innen 48 timer etter at den offisielle resultatlisten ble offentliggjort. * Det vil si at en anke fra Norges Skiforbund må leveres til Det internasjonale skiforbundet (FIS) innen klokken 16.41 tirsdag ettermiddag. Samtlige bevis må sendes innen ankefristen. * Avgjørelser rundt anken tas av en appellkommisjon, som kun er oppnevnt for gjeldende sak. Den består av tre upartiske medlemmer, som i dette tilfellet betyr at de ikke kan være norske eller russiske. * En avgjørelse må skje innen 72 timer etter at anken er mottatt, såfremt partene involvert ikke er blitt enige om noe annet. * Avgjørelser i appellkommisjonen kan ankes videre til FIS-domstolen. Kilde: NTB Les mer

I FIS-juryen søndag satt norske Marte Aagesen Trondsen og Jakub Tejchman fra Tsjekkia. Juryen disket Klæbo for regelen «ICR 343.10». Den heter følgende:

«I alle andre konkurranser hvor en løper blir tatt igjen, må begge sørge for at passeringen kan skje uhindret. Den som passerer har ansvaret for korrekt passering. Han/hun må ha sine ski foran skiene til den som blir tatt igjen, før passeringen kan regnes som gjennomført».

– Hele saken står på hvordan den regelen blir tolket. Vi har et annet syn på om det er en obstruksjon, og hvem som har forkjørsrett. Jeg synes det var en usedvanlig streng straff mot Johannes, sier Arild Monsen.

Johannes Høsflot Klæbo ble fratatt VM-gullet på femmilen. Til venstre trener Arild Monsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

FIS’ jury lager en skriftlig avgjørelse. Sanksjonen sendes til FIS, de involverte skiforbundene og utøverne. Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, sier til VG at dokumentet kun er til internt bruk.

Å anke en sak til appellkommisjonen koster 100 sveitserfranc, omtrent 920 kroner. Den symbolske summen tilbakebetales om Norges Skiforbund får medhold. Hvis ikke går summen til FIS.