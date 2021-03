Krüger spurtslo Holund - Klæbo og Bolsjunov måtte gi tapt

Simen Hegstad Krüger avsluttet femmila sterkest foran Lyn-kompis Hans Christer Holund og Jens Burman. Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov var for langt bak i innspurten.

I den siste bakken satte Holund på turboen. Da var det kun Krüger og Burman som maktet å følge. På oppløpet i sveitsiske Engadin var Krüger hurtigst.

– Jeg visste at vi måtte bruke bakken på slutten for å rykke løs. Det var godt å klare og holde unna. Jeg fryktet å bli spist av raske spurtere før mål, sier Krüger til TV 2.

Det er hans første seier på femmil. For svenske Burmans del er det første pallplass.

– Jeg trodde flere skulle ha mer igjen på slutten. Men jeg er alt i alt fornøyd. Jeg tror avslutningen min har blitt bedre de siste årene, sier Holund til NRK.

Bolsjunov og Klæbo maktet ikke

Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo måtte kapitulere på Holunds rykk. Dermed ble det ikke en ny spurt om seier på femmil mellom profilene.

– Det er rett og slett enormt imponerende. Holund og Krüger er så gjennomtrente at de klare å gå fra selv med et så samlet felt. Mektig imponerende, sier Hans Kristian Stadheim til VG.

Han er tidligere trener for Krüger og Holund i Lyn, og nåværende Storbritannia-trener.

– Hadde du trodd det var mulig å gå fra Klæbo og Bolsjunov slik løpet ble?

– Det må jeg innrømme at jeg ikke hadde trodd, men det viser at man må tørre å spille på sine egenskaper. Det er slik Krüger og Holund kan avgjøre løpene sine. Med høy fart over tid, viser det seg at selv Bolsjunov og Klæbo er menneskelige, svarer Stadheim.

Bolsjunov hadde dårlige ski

Klæbo var best på oppløpet i kampen om fjerdeplassen foran Pål Golberg og Bolsjunov.

– Jeg er greit fornøyd og synes jeg har hevet meg på distanse. Det er gledelig at jeg har vært med å prege to femmil på rad nå, sier Klæbo til NRK.

Bolsjunov sa skiene hadde dårlig glid etter sjetteplassen.

– Selv på flatene måtte jeg skyve dobbelt så ofte som resten. Den siste delen nedover stoppet skiene, og det var meningsløst å kjempe, sier verdenscupvinneren til Matsj TV.

Drama i forkant

Løpet gikk uten den store dramatikken som ble servert under VM-femmila sist søndag. Klæbo var da først i mål, men ble disket etter uhell på oppløpet som medførte at Bolsjunov knakk staven.

Norge og Klæbo leverte anke, men trakk den dagen etter. Dermed endte gullet hos Emil Iversen. Bolsjunov vant lørdag den første duellen i ettertid mot Klæbo på fellesstarten.

Uansett understrekte Klæbo søndag at han er å regne med på lange løp.

Aleksej Tsjervotkin ga søndagens femmil litt sårt trengt action da han fikk en luke på rundt 30 sekunder ned til feltet 31 kilometer inn i rennet. Før det var det en søndagstur i samlet felt. Russeren ble hentet inn 4,7 kilometer før mål, og endte som nummer 19.

