Tidenes norske medaljefangst i VM

Fire øvelser gjenstår av ski-VM – og Norge har allerede tatt flere medaljer enn noen gang.

GULLVINNERE: Fra øverst til v.: Maren Lundby, Therese Johaug (10 km), Hans Chr. Holund, Gyda Westvold Hansen, Therese Johaug (15 km), Johannes Høsflot Klæbo, Jarl Magnus Riiber, kombinert lag og teamsprint (Klæbo og Erik Valnes). Foto: Bjørn S. Delebekk og NTB

Til nå har det blitt 26 medaljer, én mer enn rekorden fra Seefeld-VM for to år siden.

Riktignok er det to øvelser ekstra i dette VM sammenlignet med for to år siden, men den norske medaljefangsten er uansett sterk – og kommer både i langrenn, kombinert og hopp.

Norge har tatt 11 av de 20 gullmedaljene som er delt ut til nå.

26 av 60 medaljer totalt har endt rundt norske halser. Sverige på 2. plass har totalt seks medaljer. Også Slovenia har seks medaljer, mens Østerrike har fem etter Stefans Krafts seier fredag kveld.

Vi kan allerede fastslå at Norge for 12. gang på rad kommer til å bli den beste nasjonen i ski-VM i de såkalte nordiske grener. Det har skjedd hver gang siden 1999.

I 2019 fikk Norge 38 prosent av medaljene som ble delt ut. Til nå i 2021 har de tatt 43 prosent av medaljene.

Norges 26 medaljer så langt:

Langrenn: 7 gull (Johaug 2, Klæbo 1, Holund, teamsprint herrer, stafett kvinner, stafett herrer), 4 sølv (Valnes, Krüger 2, Falla), 3 bronse (Taugbøl, Holund, Amundsen).

Kombinert: 3 gull (Westvold Hansen, Riiber, lag), 2 sølv (Mari Leinan Lund, Riiber), 2 bronse (Oftebro, Marte Leinan Lund).

Hopp: 1 gull (Lundby), 3 sølv (Lundby, miks lag, Johansson), 1 bronse (lag kvinner).

– Det er nok ikke noe enkelt svar, sier skipresident Erik Røste når vi spør om hva som er grunnen til suksessen.

– Det er mange rundt omkring i Ski-Norge som har bidratt til dette. Men hvis jeg skal summere opp i seks ord, så tror jeg «The devils is in the details», kan summere opp bra. Det gjelder våre fantastiske utøvere som selv i en sesong med helt endrede forutsetninger, har klart å holde fokus og for alle i støtteapparatet rundt lagene. Jeg har vel sagt det til det kjedsommelige, men gjentar det likevel; gode individuelle prestasjoner er som regel et resultat av et sterkt lag, mener Røste.

Flest norske medaljer i ski-VM (uten hensyn til antall øvelser):

2019: 25.

2021: 26 til nå.

2011: 20.

2015: 20.

2005: 19.

2013: 19.

2017: 18.

2019: Therese Johaug jubler over seier. Til v. Ingvild Flugstad Østberg (sølv) og til høyre Frida Karlsson (bronse). Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Flest gull ble det i Seefeld i 2019 med 13 – fulgt av 11 gull i Falun i 2015. Nå er det altså foreløpig 11.

Stor bakke og kombinert for kvinner er nye øvelser siden 2019. Dermed er det i alt 24 medaljeøvelser i Oberstdorf.

Norges andel av medaljene så langt er enorm. Her er de beste nasjonene:

Norge: 11 gull – 9 sølv – 6 bronse=26.

Østerrike: 3 gull-0 sølv-2 brons=5

Sverige: 2 gull – 2 sølv – 2 bronse=6.

RSF (Russland): 1 gull-2 sølv-1 bronse=4.

Tyskland: 1 gull-2 sølv-1 bronse=4.

Slovenia: 1 gull-1 sølv-4 bronse=6.

