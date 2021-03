Bolsjunov fikk revansje - parkerte Klæbo

Aleksandr Bolsjunov (24) stakk fra Johannes Høsflot Klæbo (24) og resten av feltet på 15-kilometeren i den første duellen etter VM-dramatikken.

– Før start passer alle på å ikke bryte den sosiale avstanden, og holde minst 1,5 meter fra andre. Men i dagens løp ble det mer, sier Bolsjunov til Matsj TV.

Etter 11–12 kilometer fikk Bolsjunov og Klæbo noen sekunder til de andre i sveitsiske Engadin, rundt 1800 meter over havet.

Men Klæbo, som har lite erfaring i høyden, måtte slippe russerens krafttak i staking.

– Det var en som var mye sterkere, og jeg får ta med meg at jeg er nest best her, men jeg hadde ikke sjanse. Det irriterer meg fortsatt at han fikk de meterne nedover der, og at jeg ikke klarte å gli det inn, sier Klæbo til TV 2.

GOD TONE: Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov gratulerer hverandre etter lørdagens løp. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Klæbo spurtet inn til andreplass foran Pål Golberg, 18 sekunder bak Bolsjunov.

– Jeg er veldig fornøyd med løpet, og veldig glad for seieren, sier Bolsjunov.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum fastslår overfor NRK at Bolsjunov har lagt listen før OL, som går i høyden i Beijing neste vinter.

– Jeg fryktet det var en Bolsjunov-løype. Det var en leksjon han ga oss der. Vi må dra hjem og trene, sier Nossum til kanalen.

Seieren må kalles en revansje for Bolsjunov etter at han måtte gi tapt for Klæbo i innspurten på VM-stafetten, og ikke minst etter at staven knakk på oppløpet på den dramatiske femmila.

Profilene gikk i hverandre i spurten, Bolsjunov fikk gullsjansen ødelagt med kun en stav og var sønderknust i målområdet etterpå.

Klæbo ble disket fra gullet. Norge leverte anke, men trakk den dagen etter.

Fakta Tidslinje i Klæbo-disken Søndag: Klokken 15.10: Johannes Høsflot Klæbo går i mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov. Rett etter målgang leverer russerne protest. Klokken 16.05: Klæbo diskes av juryen. Norge leverer motprotest umiddelbart. Klokken 16.25: Norges motprotest avvises av juryen. Iversen rykker opp som vinner. Klokken 16.35: Langrennssjef Espen Bjervig varsler at Norge vil komme med en anke. Den må leveres innen 48 timer. Tirsdag: Klokken 16.30: Norge bekrefter at anke er levert Onsdag: Klokken 17.40: Klæbo trekker anken Les mer

Bolsjunovs trener Jurij Borodavko mener lørdagens opptur ikke er noe plaster på såret etter VM-femmila.

– En slik sjanse må vente til neste VM eller OL. Dagens seier hjelper ikke til å glemme, sier Borodavko til Championat.

VM-femmila endte med gull til Emil Iversen (som er hjemme i Norge) foran Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger, nummer fem lørdag.

PS1! Lørdagens resultater danner utgangspunktet for søndagens jaktstart på 50 kilometer skøyting.

PS2! Bolsjunov fikk med seg ett gull fra VM, da han slo nordmennene på 30 kilometer med skibytte.

