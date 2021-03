Solberg: Idretten må vente til etter påske

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke love idretten noen form for lettelser i smitteverntiltakene i umiddelbar framtid. Ventetiden på gjenåpning kan i stedet bli forlenget.

NTB, VG

Tirsdag opplyste Erna Solberg (H) at det inntil videre ikke blir innført nye nasjonale smitteverntiltak, men at myndighetene vil bruke den nærmeste tiden til å følge nøye med på utviklingen i smittetilfeller.

Dersom trenden fortsetter å være negativ, innføres nye strenge tiltak. Forbud mot all innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne er blant disse.

Statsministeren understreket samtidig at et slikt forbud ikke vil ramme profesjonelle toppidrettsutøvere.

På spørsmål fra NTB levner Solberg idretten lite håp om lettelser i tiltaksnivået den aller nærmeste tiden.

Ingen beslutning

– Ikke denne uken, men vi ser jo videre på de spørsmålene. Nettopp fordi smitten er så høy mellom 16 og 19 år, er det noen tilpasninger vi ser at det er nødvendig å gjøre på et tidspunkt for at man skal få lov til å spille kamp mot lag fra nabokommunen i kommuner med lite smitte, sier Solberg – og legger til:

– Jeg tror nok de fleste må vente til etter påske, men vi har ikke tatt noen beslutning om det. Bare vi får ned smitten nasjonalt, er det mye enklere å åpne opp.

I den delen av toppidretten som er i sesong, som ishockey og håndball, venter man i spenning på signaler om når seriespillet kan gjenopptas. Det har vært satt på pause siden tidlig i januar.

Toppklubbene i fotball venter på sin side på å komme i gang med treningskamper. Norges Fotballforbund har for lengst varslet at den planlagte eliteseriestarten 5. april er i fare dersom det ikke snart gis grønt lys.

Møtte idretten

Norges idrettsforbund og representanter for flere store særforbund møtte i forrige statsminister Solberg for å drøfte situasjonen rundt idretten. Heller ikke etter det møtet ble det fra regjeringshold gitt signaler om en snarlig gjenåpning.

Statsminister Solberg sa da at den nasjonale smittesituasjonen tilsa innstramminger framfor lettelser i tiltakene.

Siden har smittetallene steget ytterligere.

Fra Norges idrettsforbund opplyses det til NTB at man fortsatt forholder seg til at det skal komme nye vurderinger fra regjeringshold innen midten av mars.

