Liverpool til kvartfinale etter kamp-kopi mot Sørloths Leipzig

(Liverpool – RB Leipzig 2–0) Alexander Sørloth (25) traff bare tverrligeren, Mohamed Salah (28) og Sadio Mané (28) fant omsider målet. Hjemmekamp på bortegress løste Liverpools formknute.

Med en fryktelig trend hjemme på Anfield med seks strake tap og bare ett scoret mål, gikk ting som smurt på Puskás Arena i Budapest i returoppgjøret mot RB Leipzig i Champions Leagues 8-delsfinale.

Riktignok tok det tid før Liverpool utnyttet en av de mange sjansene sine, og det hele kunne blitt annerledes om Leipzig-innbytter Alexander Sørloth hadde styrt inn 1–0 med hodet etter 65 minutter.

Stoppersværingen Dayot Upamecano dro opp et angrep, Hee-Chan Hwang fikk ballen, så nordmannen vinke på bakre stolpe og løftet inn fra venstre. Nordmannen bøyde seg ned, satte skallen til og nikket i en bue mot målet. Den gikk forbi Liverpool-keeper Alisson Becker, men smalt tverrligger-ut.

– Han må heade såpass lavt. Det var vanskelig å få mer kraft på den. Det var godt gjort, meldte Viasat-ekspert Lars Tjærnås om avslutningen fra den norske landslagsspissen, som kom inn ved pause.

KUNNE SCORET: Alexander Sørloth i duell mot Liverpools Nathaniel Phillips. Foto: Laszlo Balogh / AP

Sørloth var noen centimeter fra sitt sjette målpoeng på de fire siste kampene. Men istedetfor at et ellers tamt Leipzig skulle skape spenning i dobbeltoppgjøret, avgjorde Mohamed Salah og Liverpool i praksis det hele fem minutter senere.

Egypteren utnyttet Diogo Jotas utrettelige forarbeid, trakk seg inn fra høyre og avsluttet med venstre i nærmeste hjørne. Liverpool var i ledelsen med 1–0, og bare fire minutter senere løp vingkollega Sadio Mané inn det andre på innlegg fra Divock Origi. Alt var som en kopi av første kamp – arenaen, målscorerne og resultatet. 2–0 til Liverpool sendte Jürgen Klopp videre i tyskerduellen mot Julian Nagelsmann.

Leipzig-treneren har mye fra Klopp i sin egen spillfilosofi, og selv om han stadig prøvde med taktiske variasjoner underveis, må den 20 år eldre landsmannen ha følt seg lite truet.

Han tar Liverpool til sin åttende kvartfinale på 13 deltagelser i Champions League, og regner du inn gamle Serievinnercupen i statistikken, er Europa-eksperten fra Merseyside blant de åtte beste i den gjeveste klubbturneringen for 16. gang.

– Det beste guttene gjorde var at ingen virkelig kunne se hvor gode Leipzig kan være. De er monstre. De er så kraftfulle, du så løpene deres, men vi forsvarte oss veldig bra, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Det var langt fra ufortjent at Salah sendte Liverpool i ledelsen – og et lite mysterium at matchen holdt seg målløs i 70 minutter. De røde produserte sjanse etter sjanse, spilte smart defensivt, lot Leipzig ta av seg mesteparten av ballinnehavet – og fikk betalt for tålmodigheten til slutt.

– Vi prøvde å spille på vår måte: Presse høyt, vinne ballen, kontre. Det gjorde vi bra, vi vant, som er det viktigste. Mye positivt å ta med seg herfra. Forhåpentligvis kan vi ta det med inn i Premier League, sier Mohamed Salah i et intervju vist på Viasport 1.

Han kunne sendt laget foran allerede etter 24 minutter da Liverpool forvandlet en offensiv RB Leipzig-dødball til en massiv dobbeltsjanse i motsatt boks. Thiago banket ballen i bakrom, og Salah kom alene med motstanderkeeper Peter Gulacsi.

Sistnevnte reddet mesterlig, og selv om Sadio Mané satte skallen til på returen, greide ikke Liverpool å score. Spesielt Diogo Jota slet med utnyttelsen. Portugiseren er akkurat tilbake fra skade og forsøkte seg både med hodet, høyre og venstre ben i løpet av 1. omgang – uten å lykkes. Men han var altså nest sist på ballen da Salah satte den forløsende 1–0-scoringen etter 70 minutter.

