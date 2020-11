Johaug: Sverige må stole på andre enn Kalla

Selv om Charlotte Kalla (33) har tatt mange grep med treningen, så tror ikke Therese Johaug (32) at den svenske veteranen blir hennes tøffeste konkurrent kommende sesong heller.

LANGT BAK JOHAUG: Therese Johaug vant 10-kilometeren i Östersund under Ski Tour i februar. Kalla ble nummer 13, over halvannet minutt bak Johaug. Foto: Terje Pedersen

Kalla har vært en av Johaugs argeste konkurrenter i over ti sesonger. Men det er tre år siden Kalla vant et verdenscuprenn. Nå skal hun ha gjort endringer på treningen som gjør at optimismen er tilbake.

Johaug frykter ikke den konkurransen. Hun nevner ikke Kalla når hun snakker om konkurrentene til vinteren.

– Sverige har et sterkt lag. De kommer til å gå fort til vinteren. De trener nok kjempebra og Frida (Karlsson) og Ebba (Andersson) er nok i god form. De kommer til å være med helt i toppen til vinteren, sier Johaug til VG.

– Det virker som Kalla har fått troen tilbake?

– Det er bra. Men jeg tror de yngre jentene er virkelig i støtet.

– Det er de yngre Sverige må stole på?

– Ja. De er i en alder der de utvikler seg og kan ta noen store steg, svarer Johaug.

SLO SVENSKENE: Therese Johaug var best på 10-meteren i Lillehammer for to år siden. Da ble Ebba Andersson (t.v.) nummer to, mens Charlotte Kalla ble nummer tre. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

VG møtte Johaug under et pressetreff i Holmenkollen i oktober. Da varslet snøfnugg at vinteren kom nærmere.

– Det er bra svenskene har litt selvtillit. Jeg kan godt komme bakfra jeg. Det er ikke noe problem, sier Johaug, som vant alle distanserenn forrige sesong bortsett fra sesongens siste, tremila i Holmenkollen.

Store forventninger

Mens Johaug er bortimot uslåelig er det snart tre år siden Kalla tok OL-gull. Det er snart seks år siden hun tok sitt eneste individuelle VM-gull. Johaug var tilbake med tre VM-gull i Seefeld i 2019 etter at hun mistet VM i 2017 og OL i 2018 etter dopingdommen.

VERDENS BESTE: Therese Johaug vant verdenscupen med over 500 poeng forrige sesong. Her fra pressetreffet i Holmenkollen 20. oktober. Foto: Stian Lysberg Solum

Med hjelp av trenerne Magnus Ingesson og Stefan Thomsson, fysioterapeut Anna Lindman og video- og analysespesialist Lars Ljung skal Kalla ha gjort endringer foran denne sesongen som skal snu fortvilte tårer til glede. Coronapandemien har gjort at hun har hatt bedre fokus på seg selv.

Sveriges landslagstrener Thomsson vil ikke si noe om han tror Kalla kan levere i toppen. Han forteller at Kalla antagelig dropper Tour de Ski for å satse alt mot VM i Oberstdorf.

– Det er store forventninger til Charlotte fra det svenske folk. Hun er fortsatt med på sine beste dager. Men vi får telle opp og la resultatene vise hva hun kan gjøre gjennom sesongen, sier Thomsson til VG.

Han forteller om et sterkt svensk lag som gjør seg klar til en ny sesong.

– Det er bra for hele Ski-Sverige at det er god konkurranse i laget. Det skal mye til å slå Ebba og Frida, sier Thomsson.

Frida Karlsson er den eneste som slo Johaug på distanse forrige sesong:

– Ikke like ille

Landslagstrener Ole Morten Iversen kjenner Kalla fra tiden han var landslagstrener i Sverige. Han er enig i vurderingen til Johaug.

– Det er opplagt at det er de unge, Frida og Ebba, som har nærmet seg toppen, sier Iversen.

Han mener Kalla er en joker. Om alt går etter planen er det drøyt to uker til verdenscupstarten i finske Ruka.

– Charlotte har prøvd forskjellig uten å komme tilbake. Så den tvilen vi har rundt henne, må hun nå finne seg i. Men hun har blitt bedre til å håndtere bølgedalene, de er litt mindre. Humørsvingningene er ikke like ille som for noen år siden. Jeg er imponert over hvordan hun har stått i motgangen, men jeg blir overrasket om hun kommer tilbake på nivået hun var på sitt beste, men hun kan glimte til på enkelte renn, sier Iversen.

PS! I tillegg har Sverige noen av verdens beste langrennssprintere. Eksplosive Linn Svahn (20) var på pallen flere ganger forrige sesong, og hun vant i Dresden.

9. november 2020 21:33