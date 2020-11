Newcastle drømmer om at han blir en ny Shearer

Tidenes Premier League-toppscorer Alan Shearer likte særdeles godt da Newcastle hentet Callum Wilson (28) i begynnelsen av september. Han fikk rett - Joshua Kings gamle rekkekamerat er blitt en hit.

EN GLAD GUTT: Callum Wilson jubler etter sin andre scoring mot Everton. Foto: OWEN HUMPHREYS / POOL

Callum Wilson har skapt overskrifter etter at han kom til St James’ Park. Seks mål og én målgivende på syv Premier League-kamper er sterkt.

Newcastle har totalt ti ligamål så langt, og Wilson har vært direkte involvert i syv av dem.

Nå håper manager Steve Bruce at Wilson kan bli den første Newcastle-spiller siden Alan Shearer i 2003/04 som når minst 20 mål i løpet av en sesong.

Ifølge lokalavisen chroniclelive.co.uk er Les Ferdinand den eneste som har scoret seks mål på færre kamper for Magpies.

– Vi trengte desperat en målscorer, og Steve Bruce har dekket opp det med å hente Callum Wilson, sa Alan Shearer rett før seriestart.

Newcastles toppscorer i hele åtte sesonger har altså fått rett - i hvert fall til nå.

– Han har virkelig hatt en bra start. Vi må bare håpe at det fortsetter sånn, for vi har virkelig trent en målscorer og noen som ville score, sier manager Steve Bruce ifølge chroniclelive.co.uk.

– Hvis du analyserer målene han har gjort, så er tre av dem innenfor en meter fra mållinjen. Det er en unik evne til å være på riktig sted til riktig tid. Det er et naturlig instinkt at han er der og scorer.

Steve Bruce sier at han først og fremst er opptatt av personligheten og mennesket når han henter nye spillere. Men når det gjaldt Callum Wilson, teller det nok også at han scoret jevnt og trutt for Bournemouth i Premier League - flere enn Joshua King de siste sesongene.

– Han har veldig god arbeidsmoral. Han er stor, sterk og rask, men det viktigste for oss i Newcastle er at han har evnen til å score mål, sier Steve Bruce.

Sist nettet han to ganger da sterke Everton ble slått 2–1. Wilson har allerede like mange mål som Newcastles toppscorer for hele sesongen 2019/20 .

Bekymringer om Callum Wilson da? Han har en heftig skadehistorikk med alvorlige skader i begge knær, men de siste sesongene han har holdt seg frisk og rask og spilt 28, 30 og 35 kamper.

