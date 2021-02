Norges skøytesensasjon 72/100 fra VM-pallen

Ragne Wiklund (20) klinket til mot den 13 år eldre langdistanselegenden Martina Sablikova (33) og var nær ved å slå henne og ende på VM-pallen - før hun sprakk på sisterunden og endte på 4. plass.

NEEEESTEN: Ragne Wiklund (20) var så nær så nær ved å knipe VM-bronsemedaljen på 3000 meter da distansemesterskapet startet i Heerenveen torsdag. Bildet er fra 1500-meteren i verdenscupen for to uker siden. Foto: Peter Dejong / AP

– Det er helt sykt. Det er det jeg gikk for, svarer Ragne Wiklund på et spørsmål - stilt fra Viaplays skøytestudio - om hvor vidt hun gikk for VM-medalje.

– Gi den jenta ett år til med trening, så er det pallen - og da er det OL, utbrøt ekspertkommentator Hege Bøkko i Viaplays skøytestudio etter Ragne Wiklunds nær perfekte VM-løp på 3000 meter i Heerenveen.

Norges antakelig kommende skøytedronning gikk inn til 4.00,49 og foreløpig bronseplass, et par sekunder bak parmotstander Sablikova (3.58,57). I siste par kom imidlertid Irene Schouten og slo Wiklund med 74/100. Nederlands Schouten (3.59,75)«rappet» dermed bronsemedaljen fra Ragne Wiklund.

Nederlands Antoinette de Jong vant VM-gullmedaljen med 3.58,47.

– En reell norsk medaljesjanse, mente ekspertkommentator Even Wetten hos Viaplay før startskuddet.

– Ragne er i fantastisk form nå, uttalte Mikael Flygind Larsen - riktig nok ikke så optimistisk som studiokollega Wetten.

Mer nøkterne stemmer snakket om «outsider» og «nær pallen», bak fersk banerkordholder Natalia Voronina, Canadas Isabelle Weidemann (4.00,96/5. plass bak Wiklund)og vertsnasjonens trio (Antoinette de Jong 3.58,47/Joy Beune 4.02,21/6. plass, Irene 3.59,75/3. plass).

– Vi skal skynde oss sakte med henne. Junior-VM neste helg er Ragnes mål. Håpet er at 1500-meteren her skal gi henne skikkelig god fart inn i det mesterskapet, uttalte landslagstrener Edel Therese Høiseth om den gang 18 år gamle Ragne Wiklund foran hennes debut i distanse-VM for to år siden.

Ragne Wiklund satte personlig rekord med 1.57,59 og endte på 19. plass. For to uker siden satte hun personlig rekord på distansen med 1.55,44 under sesongens andre og siste verdenscup i Heerenveens «skøyteboble» - der hun har fått sitt store gjennombrudd.

Seks personlige rekorder i løpet av åtte starter siden EM i midten av januar. Blant andre 7.09,04 på 5000 meter i EM og 3.58,95 på 3000 meter i verdenscup 1. - vel å merke med «lettere» kvartettstart - helgen etter. Dermed ble hun første norske kvinne som har gått den nest lengste langdistansen på under fire minutter. Før distanse-VM startet i Heerenveens Thialf torsdag, var det også ifølge Norges skøyteforbund den femte raskeste tiden på distansen i år.

Stilt mot Tsjekkias langdistansefenomen Martina Sablikova (33), hadde hun i utgangspunktet lite å stille opp med. Sablikova er verdensrekordholder på 3000 meter (og 5000 m) med 3.52,02, nær syv sekunder raskere enn Ragne Wiklunds «pers». Sablikova har vunnet fem VM-gull og ett OL-gull på distansen.

– Hvis hun tar det steget mot VM, kan hun gå veldig fort på 3000 meter, mente allroundlandslagstrener Bjarne Rykkje med tanke på det Ragne Wiklund hadde prestert de siste ukene frem til VM-starten.

– Men hun er veldig ung, og nå skal jeg si noe kjedelig. Vi vil være litt forsiktig med henne, tilføyde han.

Ifølge Even Wetten hor rettighetshaver hadde Ragne Wiklund så vondt i maven etter løpet at hun ba om utsettelse av «seiersintervjuet».

– Åpningen på 200 meter er noe av det beste jeg har sett av Ragne. Dette er helt rått, at hun tør å gjøre det, summerte Mikael Flygind Larsen før Ragne Wiklund måtte at en liten kamp om ikke å «blacke ut», som hun etter hvert kunne meddele TV-seerne.

Ps! Sofie Karoline Haugen (25, pers 4.07,71) sprakk mot slutten og kom i mål på 4.10,77.

