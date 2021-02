Historisk dårlig VM for fartsgutta

CORTINA/OSLO (VG) Det er første VM i alpint siden 1989 at Norge ikke tar en medalje i noen av fartsdisiplinene. Beste resultat ble en åttendeplass.

HISTORISK DÅRLIG: Dette er et historisk dårlig VM for de norske fartsgutta. Fasit er null medaljer. Foto: Torstein Bøe, NTB

Det ble en skuffende VM for fartsgutta i Cortina i år. Vi noterer oss med null medaljer etter mandagens superkombinasjon.

Både Kjetil Jansrud (35) og Henrik Røa (25) skuffet i super-G-delen, da de kom på 12. og 31. plass. Jansrud trakk seg før slalåmen grunnet ryggsmerter og hele Norges ære hvilte plutselig på VM-debutanten sine skuldre.

Å forvente en medalje av Røa er langt mer enn hva man kunne forvente og han kjørte ned til 16.plass +9.01 bak østerrikske Marco Schwarz som tok sitt første VM-gull på superkombinasjonen.

– Det her var noe annet. Ni sekunder bak er ikke noe jeg er stolt av, jeg må hjem og trene, sier Røa til VG etter målgang.

– Mange har klaget på isen her, men du sa du var fornøyd før du kjørte slalåmen?

– Det var krevende, men det hjelper ikke å klage å noe man ikke får gjort noe med. Bedre å angripe med positiv innstilling, sier Røa.

Overraskelsesmannen endte på 19. plass i dagens superkombi.

Schwarz vant med fire hundredeler på den regjerende verdensmesteren Alexis Pinturault og +1.12 til sveitsiske Loïc Meillard på tredjeplass.

Norge har som nasjon en stolt tradisjon for å ta medaljer i fartsdisiplene i verdensmesterskapet i alpint. Sist Norge dro hjem tomhendt var i Vail/Beaver Creek 1989.

Siden VM Salbaach 1991 har de norske fartsgutta tatt 12 gull, 15 sølv og fire bronser. Kjetil André Aamodt åpnet rekken med medaljer med et sølv i super-G.

Fakta VM medaljer for herrene i fartsdisiplinene siden 1989 Cortina 2021: Ingen medaljer Åre 2019: Utfor-gull – Kjetil Jansrud Utfor-sølv – Aksel Lund Svindal St. Moritz 2017: Super-G-sølv – Kjetil Jansrud Vail/Beaver Creek 2015: Kombinasjons-sølv – Kjetil Jansrud Schladming 2013: Utfor-gull – Aksel Lund Svindal Super-G-bronse – Aksel Lund Svindal Garmisch-Partenkirchen 2011: Kombinasjons-gull – Aksel Lund Svindal Val d’Isere 2009: Kombinasjons-gull – Aksel Lund Svindal Super-G-bronse – Aksel Lund Svindal Åre 2007: Utfor-gull – Aksel Lund Svindal Bormio 2005: Kombinasjons-sølv – Aksel Lund Svindal St. Moritz 2003: Utfor-sølv – Kjetil André Aamodt Kombinasjons-sølv – Lasse Kjus Kombinasjons-bronse – Kjetil André Aamodt St. Anton 2001: Kombinasjons-gull – Kjetil André Aamodt Vail/Beaver Creek 1999: Super-G-gull – Lasse Kjus Kombinasjons-gull – Kjetil André Aamodt Kombinasjons-sølv – Lasse Kjus Utfor-sølv – Lasse Kjus Utfor-bronse – Kjetil André Aamodt Sestriere 1997: Kombinasjons-gull – Kjetil André Aamodt Super-G-gull – Atle Skårdal Super-G-sølv – Lasse Kjus Utfor-sølv – Lasse Kjus Sierra Nevada 1996: Super-G-gull – Atle Skårdal Kombinasjons-sølv – Lasse Kjus Morioka 1993: Kombinasjons-gull – Lasse Kjus Kombinasjons-sølv – Kjetil André Aamodt Utfor-sølv – Atle Skårdal Salbaach 1991: Super-G-sølv – Kjetil André Aamodt Les mer

Kjetil Jansrud klarte ikke å forsvare VM-tittelen fra Åre 2019 og kjørte inn en åttendeplass i VM-utforen. Det ble mesterskapets beste plassering for fartsgutta.

– Mulighetene er der alltid. Følte det var muligheter i dag også, men det føltes ut som jeg ikke var god nok. Det er noe jeg kan akseptere, sa Jansrud til VG etter utforrennet.

Jansrud kjørte også ned til 12. plass i super-G og måtte bryte superkombinasjonen grunnet ryggsmerter.

Det må nevnes at Henrik Røa har hatt et veldig bra mesterskap hvor han har satt personlig rekord i både super-G og utfor med 17. og 10. plass.

– Bare det å snakke om hva som har skjedd får jeg frysninger av. Det har vært enormt og noe jeg kommer til å huske resten av livet mitt. Dette er noe jeg er veldig stolt av, sier Røa.

Det norske alpinlandslaget har blitt hardt rammet av kneskader denne sesongen, og to av de store fartsfavorittene Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted måtte stå over VM.

– Det var en utrolig kjip beskjed å få. Det er en ny erfaring å få, men hva får man gjort? Man må bare se fremover og ha fokus på det jeg kan gjøre noe med, sa Kilde til VG på et pressetreff etter skadeomfanget ble konstatert.

Smiseth Sejersted fikk et par dager i Cortina før han måtte kaste inn årene, før han i det hele tatt fikk konkurrert.

– Kneet har vært dårlig helt siden Bormio. Det fungerte akkurat i Garmisch, men jeg visste at et lite feilskjær ville ødelegge alt. Da jeg prøvde meg på ski her for første gang, så merket jeg at det var ræva, sa Sejersted til VG før han dro hjem.

