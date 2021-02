Bjørgens søskenbarn VM-debuterer: – Hun er veldig rå

OBERSTDORF (VG) Anne Kjersti Kalvå (28) har lært mye av kusinen Marit Bjørgen (40). Lørdag går trønderen 15-kilometeren for Norge i VM.

MESTERSKAPSDEBUTANT: Anne Kjersti Kalvå er klar for sitt første VM. Foto: Geir Olsen, NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Den største gleden denne sesongen hadde jeg den dagen jeg fikk vite at jeg skulle gå VM. Jeg har jobbet hardt for dette over flere år. Det er en veldig god følelse, forteller Kalvå til VG.

28-åringen har alltid trent beinhardt, men karrieren har tidvis vært preget av skader og sykdom. Kalvå er heller ikke på landslaget, men Team Elon Midt-Norge-løperen har vært så dyktig denne sesongen at hun var udiskutabel i VM-troppen.

– Hun er en allrounder. Hun kunne jo egentlig vært god nok til å gå alle øvelsene – fra sprint til tremil. Det er godt å ha henne med, forteller landslagssjef Ole Morten Iversen til VG.

Ski-VM: Få det siste om mesterskapet i vårt studio

Lært triks av Bjørgen

«En allrounder» var også i aller høyeste grad Kalvås søskenbarn, Marit Bjørgen. 40-åringen er ikke bare tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte OL-gull – hun tok også vanvittige 18 VM-gull før hun la opp i 2018.

Kalvå, som er fadder til en av Bjørgens to sønner, forteller at hun vokste opp med å bli inspirert av søskenbarnet.

– Det er Marit jeg har lært mest av. Helt siden jeg var en liten jente, har hun satt standarden. Jeg husker da vi satt hjemme og så på den første gangen hun gikk mesterskap. Hun har banet vei. Det har vært artig å ha vært tett på henne og lært noen triks.

LANGRENNSDRONNING: Marit Bjørgen jublet for ett av karrierens 18 VM-gull i finske Lahti i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Hva er de beste triksene du har lært av Marit?

– Å være seg selv uansett. Hun har hatt opp- og nedturer i løpet av karrieren, hun også, men hun klarer å være nede på jorden og gjøre det hun mener er best for seg selv, forteller Kalvå.

– Vi har et bra forhold. Marit har alltid gode råd. Hun sier at jeg må slappe av, samle overskudd og ha det artig. Det er det viktigste. Da kommer også resultatene.

– Marit var kjent for å trene mye og hardt. Hvordan vil du sammenligne treningsmåtene deres?

– Marit trente litt forskjellig. Hun var gjennom litt bolketrening og sånt, men landet på det tradisjonelle. Det er også min filosofi. Jeg har lært av henne der. Du må gjøre det enklest mulig og gjøre en skikkelig, ærlig arbeidsjobb.

I TYSKLAND: Her trener Kalvå på skistadion i Oberstdorf dagen før VM-debuten. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Les også Falla ringte psykolog før VM-sølvet: – Jeg var redd

Får ros av Johaug

Lørdag skal Kalvå konkurrere over 15 kilometer i Oberstdorfs solfylte løyper sammen med blant andre Therese Johaug (32), Heidi Weng (29), Lotta Udnes Weng (24) og Helene Marie Fossesholm (19).

Johaug, som jakter sitt 11. VM-gull under oppholdet her i Tyskland, beskriver Kalvå som tøff.

– Anne Kjersti kommer inn i VM uten å ha gått mesterskap før, men hun er veldig rå i hodet. Hun er offensiv i trening og når hun går skirenn. Det blir spennende å se hva hun klarer å få til, forteller Johaug til VG.

Landslagssjef Iversen kjenner Kalvå veldig godt. 62-åringen har tidligere vært trener for henne på «Team Trøndelag» og er glad for å ha kunnet ta henne ut i VM-troppen.

– Jeg vet hvor mye motgang Anne Kjersti har hatt og hvor mye hun har kjempet for dette. Hun har manglet kontinuitet i treningsarbeidet og de gode resultatene. I fjor så vi tendenser. I år har hun vært helt rå. Hun presterer solid i alt hun stiller opp på, selv om det er hun som har kniven på strupen i hvert skirenn hun går. Hennes VM-plass har vært udiskutabel etter jul, forteller Iversen til VG og smiler.

– Nå får hun endelig betalt for jobben hun har gjort i mange år. Det er ordentlig gøy. Jeg unner henne virkelig dette, sier landslagssjefen.

Damenes 15-kilometer starter lørdag klokken 11.45.

DISSE GÅR FOR NORGE: Fra venstre: Anne Kjersti Kalvå, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng - flankert av trener Ole Morten Iversen. Lotta Udnes Weng var ikke til stede da bildet ble tatt, men også hun skal gå 15-kilometeren på lørdag. Foto: Lise Åserud

Publisert Publisert: 26. februar 2021 12:36