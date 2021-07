Bjerkeli Grøvdal «perset» med flue i øyet: – Følte jeg så på ett øye hele løpet

BISLETT (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) løp sin første 5000 meter siden hun ble tvunget til å bryte distansen under friidretts-VM i Doha for 20 måneder siden - og viste at hun med «pers» 14.47,67 er moden for revansj i OL.

TRØBBEL FØR START: Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk et insekt på øyet.

Vel å merke med en flue i øyet, som plaget henne litt fra start til mål.

– Det er sykt mange fluer i luften. Rett før start landet det en flue rett innpå (øyet). Så det klødde. Den er der fortsatt, sier Bjerkeli Grøvdal til NRK.

– Det er bare irriterende, men jeg følte jeg så på ett øye hele løpet, men jeg skal ikke si at det var grunnen (til at det ikke gikk enda bedre), sier hun.

– Hun gjennomførte kontrollert. Det er ingen kollaps, mente NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal på nøkternt vis.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt en veldig god oppkjøring og innledning til de utsatte sommerlekene i Tokyo om en måned, der hun satser på å doble med 5000 meter og 10.000 meter.

Det gjorde hun også i OL for fem år siden, med suksess. Kall meg «persedronningen» uttalte hun til VG den gang etter henholdsvis syvende og niende plass. Siden har hun imidlertid slitt med sykdom, i friidretts-EM 2018, og skader i fjor.

Med personlig rekord 14.51,66 fra London for to år siden, sto hun foran en skikkelig test på Bislett torsdag kveld. Mot blant andre Hellen Obiri fra Kenya, to ganger verdensmester på 5000 meter.

Karoline Bjerkeli Grøvdal la seg i god posisjon fra start, på «halen» av tet-klyngen på åtte løpere og fartsholderen. Men så glapp det litt med syv til åtte runder igjen.

– Jeg synes ikke hun hiver etter pusten i særlig grad. Det hadde vært en fordel å være litt nærmere, kommentere NRKs Jann Post.

– Jeg er litt usikker på om det er kalkulert i en eller annen form, kommenterte hans ekspertkollega Vebjørn Rodal.

De siste fem-seks rundene måtte hun nærmest løpe solo, med alle ulemper det medfører. Opp mot 3000 meter var hun seks til syv sekunder bak teten, med Obiri i front. NRKs Post spekulerte da i om hun kunne være plaget av å ha fått «noe i øyet før start».

– Jeg tror hun kan ha godt av denne konkurransetreningen, mente Rodal.

Det kunne gå mot 14.45, noen sekunder bedre enn «persen». Det ble 14.47,67, en forbedring av hennes personlige rekord med fire sekunder.