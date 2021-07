Bjerkeli Grøvdal «perset» med flue i øyet: – Aldri opplevd dette på Bislett

BISLETT (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) løp sin første 5000 meter siden hun ble tvunget til å bryte distansen under friidretts-VM i Doha for 20 måneder siden - og viste at hun med «pers» 14.47,67 er moden for revansj i OL.

Vel å merke med en flue i øyet, som plaget henne litt fra start til mål.

– Den er fortsatt i systemet, sier Bjerkeli Grøvdal når hun kommer til VG, et drøyt kvarter etter løpet.

– Jeg har aldri opplevd dette på Bislett, at det er så mange småfluer. Du så det underveis at mange slo vekk fluer. Det var irriterende.

Underveis i intervjuet med VG fortsatte også flue-problemene, som svelget en flue og måtte avbryte intervjuet i noen sekunder.

Hun var klar på at fluen først og fremst var et irritasjonsmoment.

– Det var ikke fluens feil (at det ikke gikk enda raskere). Jeg ser fortsatt litt «blurry» på det ene øyet, sier hun.

Hun forteller at hun tidlig merket at hun ikke hadde kroppen til å true Ingrid Kristiansens norske rekord på 14.37,33.

– Jeg trodde ikke jeg skulle springe inn til pers. Det ble et sololøp fra 2000 meter og inn. Jeg er glad jeg sto i det og kom i mål, sier Bjerkeli Grøvdal.

Det ble en jevn kamp om seieren på 5000-meteren. Ut på oppløpet ble det en spurtduell mellom Hellen Obiri og Fantu Worku, som endte med seier til Obiri på 14.26,38.

TRØBBEL FØR START: Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk et insekt på øyet.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt en veldig god oppkjøring og innledning til de utsatte sommerlekene i Tokyo om en måned, der hun satser på å doble med 5000 meter og 10.000 meter.

Det gjorde hun også i OL for fem år siden, med suksess. Kall meg «persedronningen» uttalte hun til VG den gang etter henholdsvis syvende og niende plass. Siden har hun imidlertid slitt med sykdom, i friidretts-EM 2018, og skader i fjor.

Med personlig rekord 14.51,66 fra London for to år siden, sto hun foran en skikkelig test på Bislett torsdag kveld. Mot blant andre Hellen Obiri fra Kenya, to ganger verdensmester på 5000 meter.

Karoline Bjerkeli Grøvdal la seg i god posisjon fra start, på «halen» av tet-klyngen på åtte løpere og fartsholderen. Men så glapp det litt med syv til åtte runder igjen.

– Jeg synes ikke hun hiver etter pusten i særlig grad. Det hadde vært en fordel å være litt nærmere, kommentere NRKs Jann Post.

– Jeg er litt usikker på om det er kalkulert i en eller annen form, kommenterte hans ekspertkollega Vebjørn Rodal.

De siste fem-seks rundene måtte hun nærmest løpe solo, med alle ulemper det medfører. Opp mot 3000 meter var hun seks til syv sekunder bak teten, med Obiri i front. NRKs Post spekulerte da i om hun kunne være plaget av å ha fått «noe i øyet før start».

– Jeg tror hun kan ha godt av denne konkurransetreningen, mente Rodal.

Det kunne gå mot 14.45, noen sekunder bedre enn «persen». Det ble 14.47,67, en forbedring av hennes personlige rekord med fire sekunder.