Konkurrentene viste Tandes varemerke i støttemarkering etter skrekkfallet: – Betyr mye for oss

Da hoppsesongen ble avsluttet i Planica søndag, viste hele hoppsirkuset frem støtte til Daniel-André Tande (27) etter skrekkfallet torsdag.

Flere utøvere samlet seg bak et banner og viste Tandes varemerke under verdenscupavslutningen i Planica. Foto: AP Photo

Det var under et treningshopp i skiflyvningsbakken i Planica torsdag at Tande mistet kontrollen i luften og landet på 99 meter med et smell. Bildene fra Slovenia tydet på at situasjonen var alvorlig og Tande ble etter hvert lagt i kunstig koma på Universitetssykehuset i Ljubljana.

Der ble det konstatert at Tande hadde kragebeinsbrudd og punktert lunge, men var utenfor livsfare. Lørdag startet oppvåkningsprosessen, og søndag kunne landslagslege Guri Ranum Ekås fortelle at det har gått som ønsket.

– Daniel har respondert godt på oppvåkningsprosessen i dag. Han har vist blikkontakt, beveger seg og reagerer på tilsnakk. Det er fortsatt tidlig i oppvåkningen, men legeteamet rundt han i Slovenia er godt fornøyd med utviklingen og gir oss trygghet i forhold til veien videre. Daniels mor og hans samboer har nå ankommet Ljubljana og vil være hos ham på sykehuset i den videre oppvåkningsprosessen, sier hun i en pressemelding.

Fakta Daniel-André Tande * Alder: 27 år (født 24. januar 1994) * Klubb: Kongsberg * Meritter: * VM skiflyvning: 4 gull (individuelt 2018, lag 2016, 2018, 2020) * OL: 1 gull (lag 2018) * VM: 1 sølv (lag 2017) * Verdenscupen: 7 enkeltseirer (siste 30. november 2019) (NTB). Les mer

Glad for støtte

Under avslutningshelgen i Planica har flere av Tandes utenlandske konkurrenter vist støtte til nordmannen gjennom TV-skjermen.

Etter rennet søndag samlet flere lag seg bak et banner med påskriften «Daniel-André Tande. Alt det beste fra Planica. Ser deg snart».

Samtidig viste flere det etter hvert så kjente «rocketegnet» med hendene som er blitt Tandes varemerke etter at han har levert gode hopp. Tande har tidligere fortalt at gesten er en hilsen hjem til sine kamerater og nære.

Daniel-André Tande har brukt tegnet i flere sesonger. Her under VM i Oberstdorf tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Det betyr mye for oss, og også Daniels nærmeste er jeg sikker på, sier landslagssjef Alexander Stöckl til Aftenposten om støtten fra de andre nasjonene den siste tiden.

– Det viser hvor samlet hoppfamilien er, og det gjør oss stolte av å være en del av dette sirkuset.

Også verdenscupvinner Halvor Egner Granerud ble rørt av gesten fra de andre nasjonene.

– Det var veldig stort gjort. Og omtanken som er blitt vist bak kulissene har vært enda større. Vi er en stor familie fra forskjellige land, men vi bryr oss om hverandre uavhengige av nasjonalitet. Jeg var glad i hoppfamilien fra før og er blitt enda mer glad i den i løpet av helgen.

Granerud mottok verdenscupkulen

På verdenscupens siste dag ble også i tradisjon tro medaljene for å være denne sesongens beste hopper delt ut.

Granerud har vært suveren nærmest sesongen gjennom og vant verdenscupen sammenlagt for flere renn siden. Da betydde det lite at han havnet på 16. plass i avslutningen.

For endelig kunne askerbøringen løfte krystallkulen som det endelige beviset på at han har vært sesongens beste hopper.

– Det å få den og stå med i hendene og alt ... det er fryktelig stort, sier en stolt Granerud i en video publisert på Hopplandslagets sosiale medier.

Granerud og Stöckl med det synlige beviset på at Granerud har vært sesongens beste hopper. Foto: Srdjan Zivulovic/REUTERS

Markus Eisenbichler tok annenplassen og Kamil Stoch tredjeplassen i sammendraget.

Ikke lenge etterpå gikk hele det norske laget opp på pallen for å løfte kulen som symboliserer at de vant årets lagkonkurranse. Da viste også det norske laget Tandes tegn.

– Det er nok en av de beste sesongene vi har hatt så langt. Veldig emosjonelt, selvfølgelig. Spesielt med den situasjonen vi er i med Daniel. Vi har en kjempegjeng, sier landslagssjef Stöckl.