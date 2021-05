Gladguttens smil forsvant: – Jeg var på mitt laveste

BODØ (VG) I høst var han en Stabæk-flopp. I vinter var han i fryseboksen til Rosenborg. Nå er Erik Botheim (21) startende spiss hos den regjerende seriemesteren.

BLIDE BOTHEIM: Det er slik de fleste kjenner Erik Botheim, her med kompisen Anders Trondsen fra tiden i Rosenborg. Men i fjor opplevde spissen livets hittil største nedtur. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Det har vært litt av en reise for unggutten som i tenårene ble omtalt som et minst like stort talent som bestekompis Erling Braut Haaland, men som foreløpig ikke har slått til i Eliteserien.

– Det er store kontraster i forhold til hvordan jeg hadde det inni meg før jeg kom opp hit. Det har skjedd veldig fort, erkjenner Botheim.

Han har aldri vært redd for å by på seg selv. Kåre Ingebrigtsen kalte ham en «mini-Bendtner», lagkamerater som Pål André Helland har beskrevet ham som en «veldig artig skrue» som er «veldig glad i seg selv», og feiringene hans både på høyere og lavere nivå sier det meste om typen.

Han danset foran russen etter hat trick mot Steinkjer i cupen, hysjet på 20 tilskuere og ropte «det er Botheim, det er ferdig» etter scoring for RBK 2 mot Kolstad i 3. divisjon, og fikk saftig kjeft av Eirik Horneland da han mimet at han var i fryseboksen etter sitt første hat trick i Eliteserien i 2019.

FIKK KJEFT: Eirik Horneland likte ikke denne Botheim-feiringen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Men i fjor høst forsvant smilet hos showgutten fra Oslo.

Etter flere år i Rosenborg med lite spilletid, der han gikk med en følelse av at han bare trengte å få sjansen for at det skulle løsne, ble han i juli lånt ut til Stabæk. Endelig fikk han muligheten.

Det endte med null mål på 15 kamper. Han startet ingen av de 12 siste kampene i Eliteserien.

– Jeg var på mitt laveste, sier Botheim til VG.

– Når du kommer på utlån og sitter iskald i november og desember, og det skjer egentlig ikke en dritt, så er det tøft. Det var tøft, rett og slett. Det er den største nedturen jeg har hatt. En bekmørk tid, men sett i ettertid har jeg vokst veldig på det som menneske. Jeg har blitt veldig reflektert og lært mye av det.

– Hva var det som ikke fungerte?

– Da jeg kom til Stabæk, var jeg veldig gira og sulten på å kjøre på. Men det klaffet ikke med spillestil, folkene jeg hadde rundt meg og mine egne prestasjoner. Jeg spilte jo ikke bra. Det er feil å si at jeg ikke fikk muligheten. Jeg spilte ikke min beste fotball, erkjenner Botheim, som også forteller om utenomsportslig trøbbel.

– Det skjedde ting utenfor banen også som tok energi, som jeg ikke vil gå inn på. Det har jeg ryddet opp i. Det har også gjort at jeg har vokst som person.

Botheim takker agent Jim Solbakken for støtten i det han flere ganger beskriver som den tøffeste tiden i livet.

– Han sa til meg: «Kom igjen, vi må bare finne riktig klubb til deg». Jim har vært utrolig viktig for meg i denne perioden da mange avskrev meg. Han pushet meg alltid på at jeg er god, men at vi måtte finne riktig sted. Det var derfor vi valgte Glimt. Jeg tror denne spillestilen passer meg mye bedre, sier den tidligere Lyn-spilleren.

I vinter returnerte han til Rosenborg, der Åge Hareide hadde tatt over som ny trener. Det ble raskt tydelig at han ikke var en del av sjefens planer.

– Jeg hadde ikke gode kort på hånden da jeg kom opp til Trondheim etter det som skjedde i Stabæk, sier Botheim.

– Hvordan opplevde du å havne i fryseboksen i RBK?

– Det er ikke fett å komme på trening og ikke være ønsket. Det er som å bli valgt sist i gymmen.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Null mål i Stabæk. Uønsket i Rosenborg. Få ville argumentert med at Botheim var brennhet på overgangsmarkedet i vinter. Derfor er det som har skjedd de siste månedene, så oppsiktsvekkende.

En mandag midt i februar terminerte Botheim kontrakten med Rosenborg. To dager senere signerte han for regjerende seriemester Bodø/Glimt. Overgangen var i seg selv en overraskelse, men så var det heller ikke slik at han ble hentet som et førstevalg med store forventninger.

– Situasjonen var ikke sånn her da jeg kom opp og signerte. Jeg skulle danke ut en kar som hadde puttet 27 mål. Jeg søkte utvikling, sier Botheim, som sikter til at Kasper Junker så ut til å bli værende i klubben, og at han dermed var tiltenkt rollen som andrevalg.

Men da japanske Urawa Red Diamonds la inn bud på Junker, dansken flyktet fra spillerhotellet i Marbella og overgangen falt på plass, ble Botheims rolle brått en helt annen. Glimt har ikke klart å finne en Junker-erstatter ennå og erkjenner at det blir vanskelig før sommeren.

Dermed er det opp til Botheim å lede den gule frontlinjen når Tromsø kommer på besøk til seriestart 9. mai.

– Kjenner du på presset?

– Det er mange medier som prøver å legge press her nå. Men da jeg kom opp hit, skulle jeg ikke bære laget. Det skal jeg ikke heller. Hvis laget fungerer, fungerer ofte jeg også. Jeg føler ikke på noe press sånn sett. Det er ikke sånn at jeg har sykt bra tall fra før heller. Ro ned, liksom. Jeg skal først prøve å ta nivået i Eliteserien, sier Botheim.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Av enkelte har han blitt spådd som en outsider til toppscorertittelen.

– Statistikken er ikke på min side, for å si det sånn. Samtidig er jeg ung. Jeg skal ikke grave meg helt ned, men at jeg blir toppscorer, det tror jeg er litt tidlig. Jeg skjønner det ikke helt. Mediene hyper det fordi jeg kom gratis fra Rosenborg, så det ville vært en god historie for dere å skrive om. Men det er bare moro. Man må lage litt show.

– Angrer du på at du har fremstått litt «cocky» i tenårene?

– Herregud, du må by på litt. Kan ikke sitte her og være en skolegutt. Det er litt kjedelig. Jeg angrer ikke på noe, det har vært gøy.

Bodø/Glimt serieåpner mot Tromsø søndag klokken 18.00. Kampen sendes på Eurosport Norge og Discovery+, med sendestart på Fotball Direkte klokken 16.00.

