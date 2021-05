Tårene flommet hos Reistad: – Det er vemodig

Følelsene tok overhånd da seriegullet var sikret. Henny Reistad spilte sin siste kamp i Aquarama og lot tårene strømme.

GRÅT I AVSKJEDEN: Henny Reistad med Karoline Olsen etter seriefinalen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Landslagsspilleren dominerte med seks scoringer da Vipers knuste Storhamar 34–25 i seriefinalen og sikret gullet.

– Jeg er veldig lettrørt. Jeg kan gråte av alt. Men gråte av dette hadde jeg gjort uansett, sier Henny Reistad til VG etter å ha blitt takket av som banens beste spiller i sin siste Vipers-kamp på hjemmebane før klubbskiftet til Esbjerg.

Følelsene kom for fullt da hun sammen med Emilie Hegh Arntzen, Malin Aune og June Andenæs ble takket av med blomster etter finaleinnsatsen. Også Carolina Morais og Jeanett Kristiansen forsvinner fra Vipers etter denne sesongen.

– Det er mange følelser som har bygd seg opp. Dette kom jo også litt brått på. Etter som vi ikke har visst hvordan sesongen skal avsluttes. Plutselig så innså jeg at dette var siste kampen. Det har vært tre veldig fine år. Det er vemodig, beskriver 22-åringen som av mange blir regnet som verdens mest lovende spiller.

– Jeg er fortsatt fornøyd med at jeg skal dra. Men jeg vet at det hadde blitt bra om jeg hadde blitt i Vipers også. Det er bare trist å si farvel til så mange gode mennesker, sier hun etter den knusende seieren i seriefinalen.

Reistad åpnet med to mål de første fire minuttene og viste internasjonal klasse. Aller mest imponerende var en utagbar suser i krysset i 2. omgang.

Også Emilie Hegh Arntzen bidro til den store seieren med to fine scoringer og godt spill. Tårene spratt hos Skiens-jenta i den siste kampen på hjemmebane i Kristiansand.

FEIRING: Emilie Hegh Arntzen feirer seriegullet med Nora Mørk. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg er et følelsesmenneske. Nå ha jeg vært her i fire år og hatt det utrolig bra. Hvis jeg skulle bare ha valgt ut fra trivsel så hadde jeg blitt i Vipers karrieren ut, sier 27-åringen til VG etter å ha tørket tårene.

– Jeg har bare lyst til å prøve noe nytt og noe annet. Men Vipers har betydd mye. Her er det gode venninner. Så det er klart det blir følelser, forklarer hun.

Emilie Hegh Arntzen drar sammen med Malin Aune til Romania for å spille for Cristina Neagus Bucuresti neste sesong. Reistad og Arntzen blir erstattet av svenske Isabelle Guldén og spanske Nerea Pena i Vipers bakspillerrekke neste sesong.

– Jeg har lyst til å utfordre meg selv på flere plan. Du startet på «scratch» i en ny klubb. Jeg føler tiden er inne for å spille i utlandet. Det har jeg veldig lyst til å oppleve, forklarer Emilie Hegh Arntzen.

Vipers er på ingen måte ferdig med sesongen. Lørdag venter Sola i NM-finalen i Stavanger Idrettshall. Siste helgen i mai kommer Final 4 i Budapest. Vipers møter CSKA Moskva i Champions League-semifinalen.

SUVERENE: Kaptein Katrine Lunde gir Henny Reistad seriegullet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Det blir spennende. Vi skal ha samme fokus mot Sola. Vi skal konsentrere oss om oss selv i NM-finalen, sier Henny Reistad. Hun har vunnet alle titler i Norge med Vipers.

– Det blir to ekstremt viktige uker. Vi skal være nøye på alle treninger og virkelig spisse formen mot Champions League. Vi kan ikke holde det nivået som er i norske kamper. Vi må et ekstremt hakk opp og det må vi sørge for å ha på treningene.

– Er det mulig å vinne Champions League?

– Så absolutt. Men vi må grave dypt. Vi har nivået inne og kan klare det om vi får hentet frem alt det vi har, svarer Henny Reistad.

