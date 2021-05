Svarer på Haga-kritikken: Ofret for sprintsatsing

Ragnhild Haga (30) mente det var «litt dobbeltmoral» etter at hun ble vraket fra landslaget. Langrennssjef Espen Bjervig og trener Ole Morten Iversen mener det var viktigere å satse mer på sprint.

VRAKET: Det ble ikke funnet plass for Ragnhild Haga i landslaget til OL-sesongen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Etter flere år på landslaget ble det ikke funnet plass til Haga i forkant av OL-sesongen.

– Argumentene deres spriker, resultatene mine har vært gode nok, men de vil prioritere sprintere. Det blir litt dobbeltmoral, sa Haga til VG.

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener dialogen med Haga etter vrakingen har vært god.

– Hun er ikke enig i prioriteringen vår. Hun har fått argumenter, men er ikke helt enig i våre prioriteringer. Jeg er veldig imponert over måten hun har tatt dette på, sier Iversen.

Iversen sier at det var jevnt om plassene, men at Skiforbundet ville prioritere en sprinter foran Haga, som er en mer utpreget distanseløper og tok OL-gull på 10 kilometer i 2018.

Fakta Ragnhild Haga * Alder: 30 år (født 12. februar 1991) * Klubb: Åsen * Meritter: * OL: To gull (10 km fri teknikk og 4 x 5 km 2018) * VM: 4.-plass som best (2017) * Verdenscupen: 1 seier (2017) og ytterligere ni plasseringer på seierspallen * Aktuell: Er vraket fra Norges landslagrennslandslag foran neste sesong. (NTB) Les mer

– Det som ble utslagsgivende for oss var å ha et stort lag hvor vi ivaretar både sprint og distanse. Da må vi ha et balansert lag. Vi ble enige om at det var sprintlaget vi måtte prioritere nå. Det ble dessverre Ragnhild som ikke fikk plass denne gang, sier Iversen.

Han sier videre at Haga ikke har prestert for dårlig, men at det likevel ikke var plass. Haga fikk gå et løp i VM, og ble nummer syv (nest beste norske bak Therese Johaug) på 10 kilometeren.

– Det er en grundig prosess vi gjør. Vi får først rammer, som vil si størrelsene på lagene våres. Deretter setter vi opp en rangering som blir godkjent av langrennskomiteen. Det er helt objektive kriterier uttaket blir gjort, sier Espen Bjervig.

– Kan du si mer om hva de objektive kriteriene er?

– Vi har resultater å lene oss på, vi må tenke fremover og vi har to stilarter. Vi har sprint og distanse. Vi har rammer på elitelaget med 11 herrer og 11 kvinner. Innenfor der må vi prioritere, og det var dette vi mente var best nå, sier Bjervig.

Verdensmester på femmila fra 2007 Odd-Bjørn Hjelmeset forstår vrakingen av Haga. Han mener Jon Rolf Skamo Hope har større grunn til å være skuffet enn Haga.

– Det er andre diskusjoner som har vært verre enn å vrake Haga. Hun har bare én egenskap, det er distanse skøyting, sier Hjelmeset til VG og legger til at akkurat det minner litt om ham selv, han leverte bare i klassisk.

– Ragnhild på sitt beste er uten tvil god nok for et elitelag. Men nå ble hun nummer syv i VM og var litt bak i NM. Så hva da med Kathrine Harsem, som er god på både sprint og distanse, hun er heller ikke med. Det er helt sykt bra langrennsløpere for tiden, noen må bli skuffet. Det er ikke så oppsiktsvekkende at Ragnhild falt ut, sier Hjelmeset.

Han mener fremtidens skiløper er de som har flere egenskaper og nevner at Therese Johaug leverer både i friteknikk og klassisk, og kan karre seg til en kvartfinale i normal sprint på tourer.

– Se på Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov, og slik som Marit Bjørgen var, de klarer alt. Ragnhild faller litt mellom to stoler, sier Hjelmeset.

Haga er 30 år. TV 2s ekspert Petter Skinstad har spurt seg om det er aldersdiskriminering som stopper henne.

– Alder har ikke vært tema. Vi føler vi må forbedre sprintsatsingen mer nå, sier Bjervig.

Iversen sier at de hvert eneste år diskuterer om de skal ha et sprintlag og et distanselag som herrene har hatt i en årrekke, eller et samlet lag som kvinne har.

– Vi har vurdert det vært eneste år. Hva er vi mest tjent med? Vi nærmer oss et nivå der vi kan vurdere et sprintlag og et distanselag. Men per nå er vi mest tjent med å ha et samlet lag, sier Iversen.

