Manchester City klare for semifinale i FA-cupen

(Everton - Manchester City 0–2) I en tett og jevnspilt kamp på Goodison Park var det midtbanespillerne som fikset semifinalebillett til Manchester City.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Det var en typisk cupkamp på bortebane. Det var tøft. Jeg er veldig imponert av laget igjen. Nå har vi en liten pause til å nyte dette øyeblikket, sier Pep Guardiola i et intervju vist på Viasport.

Etter 84 minutter stupheadet Ilkay Gündogan ballen i mål etter at Aymeric Laportes skudd traff tverrliggeren.

På overtid trygget Kevin De Bruyne, som ble byttet inn ti minutter tidligere, avansement da han ble spilt fri, og alene med keeper satte ballen sikkert i mål.

Dermed er Manchester City klare for sin tredje strake semifinale i den tradisjonsrike turneringen. Semifinale i FA-cupen tre sesonger på rad har de klart én gang tidligere: På 1930-tallet.

MÅTTE KAPITULERE: Evertons tredjekeeper, Joao Virginia (i grønn), gjorde sine saker meget godt, men måtte til slutt se seg slått. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Tidligere lørdag ble også Southampton klare for semifinale etter deres 3–0-seier over Bournemouth.

Søndag skal de siste semifinalebillettene deles ut. Chelsea møter Sheffield United, mens Leicester og Manchester United møtes i den siste kvartfinalen.

Dermed ble det to av to avansement for Pep Guardiolas menn denne uken. De tok seg i midtuken videre i Champions League etter å ha slått ut Borussia Mönchengladbach over to kamper.

I neste Champions League-runde venter for øvrig Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland, som scoret to mål tidligere lørdag:

Jevnspilt affære

Everton hadde på sin side spillefri og kom til kampen med friske, uthvilte bein, og holdt stand mot den suverene Premier League-lederen i 84 minutter. Carlo Ancelotti la på forhånd en kampplan som handlet om å gi Manchester Citys ballsikre spillere så lite rom som mulig, og det funket, helt til Guardiola byttet inn en av verdens fremste boksåpnere i Kevin De Bruyne.

Han var involvert i begge scoringene: Da City tok ledelsen driblet han bort Yerry Mina like utenfor Everton-boksen før Aymeric Laporte - som hadde tatt turen opp fra stopperplass - traff tverrliggeren med sin avslutning. Så kom Gündogan og stupte City inn i føringen.

Det var hans 12. scoring i alle turneringer i 2021. Ingen Premier League-spillere har flere fulltreffere i år. Han står med 16 nettkjenninger totalt denne sesongen.

– Vi måtte vente på det rette øyeblikket. Vi måtte være tålmodige. Det var ikke enkelt, men det var som forventet. Jeg mener vi fortjente seieren, sier Gündogan i et intervju vist på Viasport,

Den tyske midtbanespilleren scoret med hodet for City for første gang siden desember 2018.

Minutter senere kom midtbaneankeret Rodri inn for å trygge seieren, og det gjorde han så sannelig: Det var han som spilte De Bruyne fri da han banket spikeren i kista med sin 2–0-scoring.

Han noterte seg for en målgivende pasning med sin første touch på ballen.

Manchester City var det førende laget, men slet med å skape det helt store mot et lavtliggende og kompakt Everton-forsvar. Med både Jordan Pickford og Robin Olsen ute med skade fikk portugisiske Joao Virginia sin første kamp fra start for The Toffees, og 20-åringen, som er Evertons tredjevalg mellom stengene, gjorde sine saker meget godt.

Han hadde blant annet en feberredning etter avslutning fra Raheem Sterling.

TIGERSPRANG: Her varter Joao Virginia opp med en mesterlig redning etter skudd fra Raheem Sterling. Foto: Peter Powell / POOL / EPA POOL

– En utrolig redning, roser Pep Guardiola etter kampen.

Den siste tidens storform har gjort Manchester City til en av de store favorittene i Champions League. De lyseblå har også stø kurs mot seriegull, og er nå i semifinalen i FA-cupen. De er også i finalen i ligacupen, hvor de møter Tottenham.

Manchester City går noen spennende måneder i møte.