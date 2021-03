Carlsen fikk latterkrampe. «Bringer sjakken i vanry», mener sjakktopp.

Tøysepartiet til Hikaru Nakamura og Magnus Carlsen blir møtt med både entusiasme og kjeft. Sjakktopp mener partiet bringer sjakken i vanry.

Magnus Carlsens parti mot Hikaru Nakamura har skapt stor debatt. Foto: NTB

«Nei, ikke gjør det!» ropte kommentatoren da Magnus Carlsen gjorde trekket sitt. Både Carlsen og motstander Hikaru Nakamura brøt ut i latter.

Partiet i Magnus Carlsen Invitational-turneringen har fått stor oppmerksomhet. Spillerne gjorde seks trekk hver. De flyttet kongen frem og tilbake til partiet ble automatisk remis.

Dette heter en «bongcloud-åpning». Men det er mer enn intern internettspøk enn en reell sjakkåpning.

I andre trekk spilte Carlsen kongen til e2-feltet, før Nakamura gjorde det tilsvarende. Det regnes som det kanskje dårligste åpningstrekket du kan spille, siden du stenger din egen løper og dronning inne. Spillerne gikk tilbake til stillingen tre ganger, og da ble det automatisk remis Foto: Skjermdump, chess24.com

Mange synes påfunnet var morsomt. Men ikke alle.

– Sjakk må være gøy. Men det ville ikke overleve på å bare være gøy. Uten en dypere betydning er en metthet uunngåelig, skrev FIDE-direktør Emil Sutovsky på Twitter.

Mener Carlsen brøt regel

Sutovsky koblet partiet til regel punkt 12.1 i FIDE-reglene: «Spillerne skal ikke gjøre noe som bringer sjakken i vanry».

Twittermeldingene hans fikk heftig motbør på Twitter. Så mye at Sutovsky til slutt skrev «er dere ferdig med mobbingen?». Han ønsker ikke å utdype kritikken da Aftenposten tar kontakt.

Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura lo godt da det korte partiet var over. Foto: Skjermdump, chess24.com

Arne Horvei jobber tett på Carlsen i selskapet Play Magnus.

– Det som skjedde, med såkalt bongcloud, har ikke skjedd før. Så det er naturlig at det skaper reaksjoner. Sjakken er vant med at spillere finner måter å avslutte et parti tidigere, hvis de ønsker det. Da er det kanskje bedre at man innimellom får et sånt spesielt parti, enn nøyaktig like partier, sier Horvei.

– Hva tenker teamet rundt Carlsen om at Sutovsky kobler partiet til å bringe sjakken i vanry?

– Det jeg kan si, er at dette er et eksempel på at partiet skaper forskjellige type reaksjoner innenfor sjakkmiljøet, sier Horvei.

Hva betyr bongcloud?

I et intervju med TV 2 tullet Carlsen med at partiet blir bra innhold til Nakamuras konto på nettstedet Twitch. Det er nettopp på streaming-sider og nettvideoer at «bongcloud» er blitt kjent.

– Dette er ikke noe eldre voksne driver med. Det er et internettfenomen, forklarer sjakkekspert Atle Grønn.

Men hvor kommer begrepet fra? Grønn sier at det finnes to hovedteorier:

1) At Lenny Bongcloud var en fyr på chess.com, som var kjent for å være en av de dårligste spillerne i verden. Derfor har man laget en egne, dårlige, åpninger i hans navn. Det er uklart om Bongcloud er en ekte eller fiktiv person, ifølge Grønn.

2) At Bongcloud handler om tåken man får etter å ha røykt cannabis.

– Uskyldig

Grønn sammenligner stuntet med to fotball-lag som tar innkast og så sparker ballen opp på tribunen – igjen og igjen – fordi begge er fornøyd med uavgjort.

– Etablerte, eldre sjakkspillere synes nok det er litt barnslig, tror Grønn.

Sjakkeksperten lar seg imidlertid ikke hisse opp av partiet. Han mene konteksten for partiet er viktig i debatten. Partiet tilhørte nemlig en internett-turnering.

– Hvis det var en VM-kamp der begge ville ha remis, og så spilte de sånn, da hadde jeg reagert. I en seriøs kamp må man hvert fall late som at man prøver å spille de beste trekkene. Dette er internett-sjakk, og ikke en offisiell turnering. Det er litt uskyldig i denne settingen, sier Grønn.

Magnus Carlsen Invitational varer frem til søndag. Torsdag og fredag er det semifinaler.