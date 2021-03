Ødegaard sentral i vanvittig Arsenal-opphenting: Fra 0–3 til 3–3

(West Ham - Arsenal 3–3) West Ham rystet Arsenal og ledet 3–0 etter bare 33 minutters spill. Så startet Martin Ødegaard og Arsenal en ellevill opphenting.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Etter en skrekkelig start på kampen våknet Ødegaard og Arsenal, og gikk fra å ligge under 0–3 til å få med seg ett poeng fra London-oppgjøret.

Og Martin Ødegaard var sentral i opphentingen. Playmakeren, som om tre dager spiller sin første landskamp som kaptein for Norge, var involvert i bortimot alt Arsenal foretok seg.

Arsenal fant nemlig suksessoppskriften ute til høyre. Samtlige scoringer kom etter en Ødegaard-pasning ute til høyre, med påfølgende innlegg inn i boksen.

Men The Gunners fikk god hjelp av The Hammers, som scoret to selvmål.

– Skuffende, oppsummerer Jesse Lingard overfor Sky Sports.

Lingards femte

Før opphentingen var det imidlertid høytflygende West Ham som kom best i gang.

Etter bare et kvarters spill hamret Manchester United-eiendommen Jesse Lingard inn 1–0 med et knallhardt skudd i krysset. Den tidvis utskjelte engelskmannen har fått en ny vår i den engelske hovedstaden. Han står med fem scoringer på syv kamper for West Ham og er inne i den engelske landslagsvarmen igjen.

BRENNHET: Jesse Lingard har vært strålende for West Ham. Her feirer han med sin «JLingZ»-feiring etter å ha scoret kampens første mål. Foto: Justin Tallis / Pool AFP

Han noterte seg for sin tredje assist i West Ham-trøya bare to minutter etter at han ga The Hammers ledelsen: Arsenal-forsvaret fulgte ikke med da Lingard tok et frispark tidlig: Plutselig var Jarrod Bowen alene med Bernd Leno og kantspilleren sørget for 2–0.

Selvmålsbonanza

West Ham var på langt nær ferdige og ikke lenge etter halvtimen var spilt satte Tomas Soucek inn 3–0. Samme mann ga The Gunners blod på tann med et selvmål fem minutter senere.

Martin Ødegaard spilte fri Calum Chambers ute til høyre, og hans innlegg fant Alexandre Lacazette. Franskmannen dempet ballen og vendte lekkert opp, før han på halvspretten hamret ballen i mål via foten til Soucek.

Ødegaard, Chambers og West Ham-spiller skulle vise seg å være en suksessoppskrift for Arsenal, for det var slik 2–3-reduseringen kom: Ødegaard slapp igjen ballen til Chambers ute til høyre, og den vikarierende høyrebacken pisket ballen inn i feltet. Foran mål kom Craig Dawson som kastet seg inn og satte ballen i eget nett.

Det var Dawsons andre selvmål på like mange kamper: I forrige runde ble han matchvinner feil vei i kampen mot Manchester United.

Lacazette steg til værs

Mot slutten bølget det frem og tilbake, og Michail Antonio var svært nære å gi West Ham 4–2, men spissens avslutning traff bare stolpen. Minutter senere fullbyrdet Arsenal comebacket.

– Vi visste at selv etter en dårlig første omgang at vi kunne komme tilbake og score mål, sier Alexandre Lacazette til Sky Sports etter kampen.

Det skjedde igjen på Arsenals høyreside: Ødegaard spilte fri Nicolas Pépé, som løftet ballen inn i feltet. Der var Lacazette, som stanget ballen kontant i nettet. Det var Arsenals tredje scoring - men det første der en Arsenal-spiller var sist på ballen.

RAGET HØYEST: Her nikker Alexandre Lacazette inn 3–3, og fullbyrder comebacket for Arsenal. Foto: Justin Tallis / PA Wire

Seksmålsthrilleren endte 3–3, og selv om det nok føles som tapte poeng for West Ham fortsetter deres fantastiske sesong: Etter 29 kamper er de på 5. plass, to poeng bak Chelsea, og fortsatt med i kampen om Champions League-spill neste sesong.

Arsenal tar seg på sin side forbi Aston Villa (som har to kamper mindre spilt). Mikel Artetas menn er i skrivende stund på 9. plass i Premier League.