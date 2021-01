Solskjær har «overlevd» 15 managere i Premier League: – Veldig takknemlig

Siden Ole Gunnar Solskjær (47) tok over jobben som Manchester United-manager har et tosifret antall managere forlatt sin post. Nordmannen tar ikke tilliten som en selvfølge.

HOLDER KOKEN: Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard i deres første Premier League-møte i august 2019. Foto: Nick Potts / EMPICS Sport

– Jeg er takknemlig for tålmodigheten fordi vi har hatt to eller tre dårlige perioder og man vet ikke hva som foregår i kulissene i klubber, sier Ole Gunnar Solskjær før hjemmemøtet med Sheffield United.

Sist i rekken av sparkede managere er Chelsea-legenden Frank Lampard. Etter å ha blitt nummer fire i Premier League forrige sesong ligger Chelsea for øyeblikket som nummer ti.

Etter helgens FA-cupavansement mot Luton Town ble det klart at Thomas Tuchel tar over jobben som Chelsea-manager.

– Det er ikke min jobb å kommentere. Jeg vet at Frank ikke vil at vi skal synes synd på ham. Jeg er sikker på at han slår tilbake og får en god managerkarriere. De hadde bare én dårlig periode, for ikke lenge siden var de på topp i ligaen. De har ikke hatt mange dårlige perioder, sier Solskjær.

Etter coronautbruddet har antallet sparkede managere sunket betraktelig. Slaven Bilic ble den første manageren som måtte gå da han ble erstattet av Sam Allardyce i West Brom.

Listen inneholder heller ikke for eksempel Eddie Howe, som forlot Bournemouth etter at klubben rykket ned til Championship.

– Man er her for å vinne. Folk snakker om prosjekter og ideer, men det finnes ikke. Man må enten vinne eller bli sparket, sier Pep Guardiola om Frank Lampard.

Manchester City-manageren er den fjerde lengstsittende manageren i Premier League. Liverpool-manager Jürgen Klopp, som omtaler Chelsea-eier Roman Abramovitsj som «ikke den mest tålmodige personen i verden», er nummer to:

Under Ole Gunnar Solskjær har Manchester United hatt en oppadgående kurve. Der de lå 27 poeng bak Liverpool forrige sesong, er de nå seks poeng foran.

Nordmannen ble ansatt i desember 2018 og har halvannet år igjen av kontrakten sin. Det er foreløpig ikke snakk om å forlenge den.

– Vi har ikke diskutert det ennå. For meg handler det bare om å gjøre en så god jobb som mulig, sier Solskjær, som roser klubbens evne til å tenke lenger enn nesen rekker:

– Jeg har sagt mange ganger at vi tittet på troppen, og situasjonen vi var i, og laget en langsiktig plan. Vi visste at det kom til å bli noen tøffe perioder, men at vi skulle holde motet oppe.

Før Solskjær ankom hadde David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho alle blitt ansatt og senere sparket.

Moyes’ seksårskontrakt løp først ut sommeren 2019. Med Solskjær har klubben signert kortere kontrakter. Da nordmannen ble ansatt på permanent basis i mars 2019 signerte han en treårskontrakt.

– Lederskapet de har vist har vært veldig sterkt og stødig og jeg er veldig takknemlig for kommunikasjonen som har vært åpen og ærlig hele veien.

Denne sesongen har Manchester United tatt nye steg og er i tittelkampen – ett poeng bak Manchester City.

Likevel har det ikke vært mangel på kritikere denne sesongen. Tidligere i sesongen tapte Manchester United blant annet 1–6 mot Tottenham. Flere eksperter mente at Solskjær burde sparkes.

SLAKT: José Mourinho og Tottenham scoret seks mål på Old Trafford i oktober. Foto: Carl Recine / POOL / REUTERS POOL

Nordmannen har også blitt beskyldt for å mangle en tydelig filosofi og en klar plan. Den anerkjente fotballjournalisten Jonathan Wilson skapte debatt da han før FA-cupoppgjøret mot Liverpool argumenterte for at suksessen til Solskjær kan tilskrives det tette kampprogrammet i pandemien.

– De som kritiserer Ole Gunnar vet ikke hva han står for og hvilken fagkunnskap han har, sier tidligere lagkamerat Henning Berg til united.no.

– Det er lett å si at han ikke har erfaring, men hvordan kan man vite at han ikke er god nok? Det er jo første gang han er i en av Europas største ligaer med et lag som skal kjempe i toppen. Må du vinne ligaen i Frankrike eller Spania for å få jobben? spør den tidligere Manchester United-stopperen.

Etter at Bruno Fernandes ankom Manchester United har ingen lag tatt flere poeng i Premier League. Henning Berg kaller ham en «katalysator», men mener at portugiseren ikke skal ha æren alene.

– Det er ikke lett å lære en gruppe å håndtere ulike typer spill, men jeg synes Ole Gunnar har vært ganske fleksibel med tanke på spillestil. De er først og fremst et kontringslag med enorm kontringsstyrke, men de har også blitt bedre og bedre mot lag som forsvarer seg dypt, sier Berg.

Manchester United tar imot Sheffield United klokken 21.15. Kampen sendes på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

