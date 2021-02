Oppsiktsvekkende ny dyttetaktikk: – Norge VM-gullfavoritter

Håvard Bøkko (34) tror flere nasjoner kommer til å kaste seg på Norges oppsiktsvekkende dyttetaktikk i kampen om VM-gullet på lagtempo – men at den norske herretrioen fortsatt er favoritt til å ta det.

DYTTEGULL: Allan Dahl Johansson (i front), Hallgeir Engebråten (i midten) og Sverre Lunde Pedersen (bakerst) har trent på å perfeksjonere den nye lagtempotaktikken og -stilen siden i fjor sommer. Foto: Peter Dejong / AP

Skøytekongen Sven Kramer (34) var åpenbart ikke fornøyd med å se Norge langt foran seg i Heerenveen forrige helg, og den antagelige årsaken til at hans trio havnet 3,17 sekunder bak «dyttelaget» i parløpet. Neste helg er det VM i enkeltdistanser samme sted.

– Det er ikke det beste laget som vinner, men det som dytter best. Det er irriterende. Men så lenge det er lov, må vi forholde oss til det, uttalte Sven Kramer etter deres 4. plass.

Hverken Håvard Bøkko eller sportssjef Lasse Sætre i Norges Skøyteforbund tror Kramers misnøye vil spre seg og føre til krav om regelendring og forbud mot dytting. De tror tvert imot at konkurrentene ganske snart kommer til å gjøre som Norge.

– Nederland og Canada er kapable til å ta det. Men hvis Norge går et løp likt som sist, vil de andre komme til å slite, svarer Håvard Bøkko på spørsmål om Norges lagtempolag med Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen er gullfavoritter i VM enkeltdistanser.

Det er tre år siden skøytelandslagsveteranen vant sitt første OL-gull. Det gjorde Håvard Bøkko på lagtempo sammen med Simen Spieler Nilsen og Sverre Lunde Pedersen med finaletiden 3.37,31 – 1,21 sekunder foran sølvvinner Sør-Korea.

Den gang gikk Sverre Lunde Pedersen de fleste av åtte runder i tet, men de to andre tok også sin tørn som frontmann.

Tre år senere er bildet et helt annet: Startraske Allan Dahl Johansson er i front fra start til mål, Hallgeir Engebråten er fast toer, Sverre Lunde Pedersen nummer tre – bakerste mann – i «toget».

BYTTETAKTIKK: Nederlenderne Sven Kramer, Marcel Bosker og Chris Huizinga kjører en tradisjonell taktikk, ikke som de norske løperne, her fra Thialf forrige helg. Foto: Vincent Jannink / ANP

Uten «normale» seks vekslinger – beregnet til «minus» et par tideler eller halvannen meter – tjener trioen tid. Det gjør den også ved at Sverre Lunde Pedersen dytter Hallgeir Engebråten, som i sin tur «fartsdytter» Allan Dahl Johansson.

– Det var jeg som bestemte at vi skulle gjøre det. Vi var ganske dårlige i fjor. Da så vi at USA gjorde det, men også at vår dårligste løper var bedre enn deres beste. Jeg skjønte at det måtte ligge noe der. Simen Spieler Nilsen og Håvard Bøkko hadde også lagt opp, og vi kunne like godt starte på nytt, sier landslagstrener Bjarne Rykkje.

Dermed omstart med nytt lag og ny taktikk.

– Vi øver ganske mye på det. Nesten hver økt på å gå bak hverandre og jevnlig økter med dyttingen. Men vi har fortsatt noe å gå på. Vi er ikke helt der ennå, sier allroundsjef Bjarne Rykkje.

Norges lagtempolag satte banerekord med 3.39,08 og vant det siste verdenscupløpet i Thialf to uker før VM. Canada kom på 2. plass, 86/100 bak Norge. Kanadierne vekslet om å gå i tet, men ikke så ofte som før. De benyttet den norske dyttetaktikken, men ikke fullt og helt. Canadas kvinner vant på samme vis og satte banerekord, mens Norges kvinner tok en ny overraskende 3. plass etter «heldytting».

KVINNESUKSESS OGSÅ: Marit Bøhm (bakerst), Ida Njåtun og Ragne Wiklund (i front) er et stykke bak Canada og Nederland, men har tatt to tredjeplasser i sesongens to verdenscupløp. Foto: Peter Dejong / AP

– Jeg tipper at flere vil gjøre det i VM, sier Lasse Sætre.

– Kanadiske presse skrev noe sånt som «Har vi gått feil lagtempo i 15 år?» (første gang i OL 2006), påpeker Håvard Bøkko.

– De snakker veldig mye om det her i Nederland. Polen har begynt. Det så vi da vi trente samtidig som dem nå. Jeg er ikke så redd for det. Nederland vil utvilsomt gå fort hvis de gjør (dyttingen) riktig. Men vi har fire løpere blant de 10 beste i verden på 1500 meter, påpeker Bjarne Rykkje med tanke på at spesialister på den klassiske mellomdistansen er godt egnet for lagtempo.

– Vi har kvaliteter som er gode nok til å vinne lagtempo på tradisjonelt vis også, tilføyer han.

