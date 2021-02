Solskjærs 100. Premier League-kamp: – Forhåpentligvis klokere

Lørdag runder Ole Gunnar Solskjær (47) hundre kamper som manager i Premier League. Nordmannen mislyktes i Cardiff, men kjemper denne sesongen om ligatittelen med Manchester United.

JUBILANT: Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United i to år og 46 dager. Det er niende lengst av dagens Premier League-managere. Foto: Jon Super / POOL / AP POOL

– Jeg er litt eldre, forhåpentligvis klokere, og mye gråere på toppen. Jeg har nytt denne tiden, men jeg visste ikke at det var min 100. kamp. Det jeg har lært disse årene er at spillet utvikler seg mye raskere enn tidligere, og du må jobbe hardt for å holde følge, forteller 47-åringen på pressekonferansen før Everton-kampen.

81 av Solskjærs Premier League-kamper har kommet som Manchester United-manager. I denne perioden er det bare Liverpool og Manchester City, som begge har tatt seriegull siden nordmannen ankom Old Trafford, som har tatt flere poeng i ligaen.

«Solskjær-tabellen» ble tidlig et mediebegrep etter ansettelsen i 2018 – slik ser den ut i dag:

Årene hans i Manchester United står i sterk kontrast til tiden som Cardiff-manager. Kristiansunderen tok over waliserne midtveis i Premier League-sesongen 2013/14, men klarte ikke å holde laget i divisjonen.

Solskjær ledet Cardiff i 18 Premier League-kamper og tapte 12 av dem. Bare tre ligaoppgjør endte med seier for nordmannen, som fikk sparken etter en svak start i Championship sesongen etter.

– Det er mye som er annerledes nå fra da jeg startet i Cardiff i 2014. Det er en annen idrett, egentlig. Spillerne blir bedre og bedre, sterkere og sterkere og taktisk klokere. Jeg har ikke nytt å møte alle managerne, men jeg får testet meg mot mange gode trenere og managere, sier Solskjær.

Forrige serierunde vant United 9–0 mot Southampton. Deres største seier siden 1995, da Ipswich ble slått med samme sifre. Everton blir etter alt å dømme en tøffere utfordring, og ledes av Carlo Ancelotti – én av de store managerne Solskjær må bryne seg på i Premier League.

– Han er en manager jeg ser opp til og respekterer. Han har vunnet overalt han har vært, roser nordmannen.

Liverpool-klubben har vunnet de fire siste bortekampene i ligaen, og for Solskjær er det viktig at spillerne beholder bakkekontakten etter storseieren forrige kamp.

– Stabilitet er avgjørende. Vi må beholde de gode vanene, og ingen kommer til å ta av etter Southampton-kampen. Vi spilte mot 10 mann, og det er demoraliserende for motstanderen å miste en spiller på den måten, mener han.

Manchester United er for øyeblikket tre poeng bak ligaleder Manchester City, men med én kamp mer spilt.

Edinson Cavani måtte byttes ut i pausen mot Southampton, men Solskjær friskmelder spissen til helgens kamp. Eric Bailly er tvilsom til Everton-kampen.

