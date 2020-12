Rikke (31) kan være tidenes nest eldste debutant: – Hun har vært utrolig god

KOLDING (VG) Rikke Granlund måtte bli 31 år gammel før hun debuterte på landslaget og i mesterskap. Målvakten fra Oslo har gått fra femtevalg til EM-suksess. Men det er langt fra sikkert hun får fullføre mesterskapet.

KNALLDEBUT: Rikke Granlund dominerte da hun kom inn i EM-debuten mot Polen torsdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Granlund bryter ut i en god latter når VG spør om hennes helt spesielle utvikling. Granlund var 31 år og 11 dager da debuten endelig kom mot Danmark 25. november. Turid Sannes har fortsatt rekorden. Nordstrand-spilleren var 32 år og 198 dager da hun fikk den første av sine 54 landskamper i 1975.

– Jeg har jo hatt en utvikling hele veien. Men jeg ble profesjonell først da jeg dro til Danmark da jeg ble 27 år. Jeg hadde vanlig jobb ved siden av da jeg spilte i Norge, svarer hun. Rikke Granlund var ansatt på Folkeregisteret i skatteetaten inntil hun dro til de danske mesterne, Esbjerg.

Der har hun hatt suksess som annetvalg. Først bak landslagskeeper Sandra Toft. Nå bak Rikke Poulsen. I EM-åpningen var hun igjen nummer to. Men kom inn etter pause og leverte åtte redninger og en prosent på 47. Det ga 7 av 10 mulige poeng på VG-børsen.

– Rikke er en joker. Hun har vært utrolig god i den rollen i Esbjerg, sier Thorir Hergeirsson.

Landslagssjefen varsler at to av Norges superkeepere, Katrine Lunde og Silje Solberg, ankommer Danmark lørdag. Lunde etter en spontanabort og Solberg etter coronasykdom. Hergeirsson sier at Granlund og Emily Stang Sando skal stå mot Tyskland lørdag, men åpner for at det kan bli forandringer i keeperteamet allerede før Romania-kampen mandag. Hergeirsson kan gjøre to bytter i troppen allerede i gruppespillet.

VARSLER ENDRINGER: Thorir Hergeirsson kommer til å gjøre endringer i keeperteamet i løpet av EM. Her sammen med Rikke Granlund, målvaktsansvarlig Mats Olsson og Emily Stang Sando. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Målvaktsduoen – Rikke inkludert – er innstilt på at rollen kan endres i løpet av mesterskapet, sier han.

– Herregud, det har vært veldig mange gode landslagsmålvakter i Norge. Konkurransen om å komme inn har jo vært veldig vanskelig. Så jeg har egentlig ikke sett for meg dette. Jeg har bare konsentrert meg om klubbhåndballen, sier Granlund som gått løypa fra barndomsklubben Bækkelaget via Nordstrand, Halden og Oppsal før hun endte opp vest på Jylland.

– Jeg har utviklet meg ganske mye de siste årene her i Danmark ved å spille Champions League og blant de beste, sier keeperen som kalles «Bobbo» blant venner. Det har ifølge henne selv ingen ting å gjøre med Bækkelagets gamle storkeeper Liv «Bobbo» Bjørk, som ble kåret til VMs beste keeper i 1973.

I oktober ble Rikke Granlund tatt ut som en av hele seks norske keepere i bruttotroppen til EM. I utgangspunktet var Solberg, Lunde, Stang Sando og også fjorårets VM-keeper Andrea Austmo Pedersen rangert foran henne.

Nå kommer Katrine Lunde (40 år og 299 landskamper) og Silje Solberg (30 år og 148 landskamper) til Kolding.

– Det er veldig bra å ha rutine. Det har jeg også som 31 år gammel, men bare ikke landslagsrutine. Jeg får se hva som skjer når de kommer. Jeg bidrar med det jeg kan, lover Rikke Granlund.

I den første versjonen av denne saken skrev VG at Rikke Granlund «kan være» håndballjentenes eldste debutant. Norges Håndballforbund opplyser at de ikke har noen tekniske løsninger som kunne gi oss et svar med kort tidsfrist. Men Turid Sannes ser ut til å ha rekorden.

– Den har ennå ingen tatt fra meg, sier hun til VG. Sannes spilte VM i Sovjet i 1975 for Norge.

