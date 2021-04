OL-nekt: For høy med proteser

Blake Leeper (31) får ikke lov til å forsøke å kvalifisere seg til OL med sine spesialkonstruerte proteser. Hans siste søknad ble avslått med begrunnelsen at de gjør ham «unaturlig» høy.

FIKK OL-NEI: Blake Leeper ville forsøke å kvalifisere seg til OL på 400 meter, men World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) mener protesene hans gjør ham for høy mot utøvere uten proteser. Foto: Charlie Neibergall / AP

– Konklusjonen er at Leeper er unaturlig høy når han løper, skriver World Athletics i en pressemelding mandag.

Amerikanske Blake Leeper er født uten ben fra knærne. Han løper 400 meter med to leggproteser som parautøver. Blake Leeper vant sølvmedaljen på 400 meter og bronsemedaljen på 200 meter i Paralympics 2012. Han har vunnet fire sølvmedaljer og en gullmedalje i para-VM.

For to år siden, etter 4. plass i det amerikanske mesterskapet, søkte han Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF (nå World Athletics) om å få delta i internasjonale konkurranser for ikke-parautøvere, det vil si friidretts-VM og OL.

Ikke kun para-VM og Paralympics.

Søknaden ble avslått fordi han ifølge World Athletics i tilstrekkelig grad ikke klarte å føre bevis for at han med sine proteser ikke ville ha en konkurransefordel sammenlignet med utøvere om ikke bruker proteser.

Blake Leeper brakte avgjørelsen inn for idrettens voldgiftsrett Cas, som delvis ga ham medhold – i den forstand at han ikke skulle tillegges bevisbyrden alene. Blake Leeper justerte protesene, slik at han fra topp til protese-tå hadde en kroppshøyde på 184 centimeter – mot tidligere 189,2 centimeter.

World Athletics nedsatte i januar i år på sin side en «mekanisk utstyr» gruppe, som etter å ha fulgt Blake Leepers testing av det nye utstyret tidligere i år, besluttet å gi ham nytt avslag.

World Athletics’ ekspertgruppe mener fortsatt at han er for høy. Leeper måtte, slik World Athletics bedømmer det, ha klart å redusere sin løpskroppshøyde til 174,4 centimeter for å få tillatelse til løpe mot konkurrenter uten proteser.

Han sier at det vil bli en for stor belastning å endre sitt løpesett- og steg, som han ville bli nødt med enda kortere proteser. Han kommer til å delta i Paralympics 2021. Det går i Tokyo 24. august til 5. september, etter OL samme sted 23. juli til 8. august.

Blake Leeper og hans advokat Jeffrey Kessler argumenterte også i sin appell for at Leeper var blitt utsatt for diskriminering på grunn av at han er svart. Ifølge Leeper og Kessler har ikke idrettens voldgiftsrett Cas og World Athletics undersøkt høyder og kroppsstørrelsene til svarte løpere før de bestemte hva som er godkjent høyde for proteser.

World Athletics’ hevder at de har sett på hvorvidt Leepers «afrikanske avstamning» bør være en faktor i anvendelsen av regelen som ligger til grunn for deres vedtak, og at de har bestemt at det ikke må være det.

