Superfinish: Seierssjanse foran finaledagen

Kristoffer Ventura vartet opp med birdies på nest siste og siste hull. Dermed er han og Viktor Hovland tilbake i tetsjiktet foran avslutningen av Zurich Classic søndag.

NORSK PGA-DUO: Viktor Hovland (t.v.) og Kristoffer Ventura leverte nok en gang en sterk prestasjon. Foto: Stephen Lew / X02835

Alle de fire spillerne i flighten til de to nordmennene slo seg godt inn til gode posisjoner på hull 17, Cameron Champ og Tony Finau med minus 17 totalt som utgangspunkt og Hovland og Ventura med minus 15.

Kristoffer Ventura holdt hodet kaldt som sistemann for birdieslaget etter at de tre andre ikke hadde lyktes med å sette sine til et slag under hullets par. Ventura kikket og kikket, målte og målte – og satte ballen midt i koppen.

PGA-turneringen Zurich Classic i New Orleans er en parturnering. De to norske får hver sin sjanse på hvert hull og det beste resultatet blir stående.

Søndag slår parene på samme ball, annenhver gang.

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura ligger med minus 17 slag kun to bak paret i toppen, og på delt fjerdeplass.

Louis Oosthuizen og Charl Schwartzel ligger i føringen, 19 slag bak par.

Opp mot klubbhuset og dagens siste hull – banens 18. hull – fullførte norskeduoen i god stil. I alle fall som par. Viktor Hovland slo ut på solid vis, men ble litt grådig da han slo ballen ut i vannet på sitt andre slag. Ventura plasserte sitt nummer to i god posisjon til par fem hullet.

Den neste var ikke like overbevisende.

Men så trakk han igjen sin birdie-ekspertise fra ermet og satte sin andre på rad.

Publisert Publisert: 25. april 2021 00:06