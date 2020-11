Ekspertene uenige om EM: – Jeg er redd for at det blir kaos

Norske håndballeksperter er uenige om EM. Mesterskapet ble mandag klarert av danske myndigheter. Mandag samles håndballjentene i Kolding.

MANGLER: Silje Solberg mangler når håndballjentene samles for å forberede EM. Landslagskeeperen kommer snart ut av karantene, men er ikke klarert for mesterskapet i Danmark. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

– Jeg er veldig skeptisk, sier Bent Svele. TV 2s mangeårige ekspert drar selv til mesterskapet i Danmark mandag ettermiddag. Tidligere på dagen ga den danske kulturministeren beskjed om at hele EM kan arrangeres i Danmark.

– Smittesituasjonen i Europa er voldsom. Vi så sist at fotballandslagene, som har levd under strenge kår, også fikk smitte inn i troppene. I enkelte nasjoner som Ungarn og Polen er det enormt med smitte og vi har ikke like god kontroll på landene utenfor Schengen, sier Svele og oppsummerer:

– Jeg er redd for at det blir kaos.

Ole Erevik er ikke like skeptisk. TV 3/Viasats ekspert tror de danske arrangørene klarer å bygge de 16 deltagernasjonene inn i en forsvarlig boble av smittevern.

– Jeg mener personlig at mesterskapet – med det protokollene som er fremlagt – må være mulig å gjennomføre på en helsemessig god måte. Ut fra det synes jeg ikke EM bør avlyses, sier København-bosatte Erevik til VG.

Han tror imidlertid ikke at mesterskapet kommer til å unngå smittetilfeller blant spillere og ledere.

– Men det betyr ikke at EM kommer til å bidra til økt spredning i samfunnet. Det er det aller viktigste å unngå. Jeg tror protokollene er så godt utarbeidet at det ikke kommer til å skje, mener Ole Erevik.

Søndag besluttet det danske håndballforbundet å jobbe mot EM-start 3. desember. De får full støtte av Danmarks Idrætsforbund. Begge er sterkt kritiske til at den danske regjeringen og helsemyndighetene ventet til mandag med å gi EM grønt lys. Erevik har samme syn. Han kaller det for «respektløst».

– Her i Danmark har ikke EM-arrangementet en gang vært opp til diskusjon før Norge trakk seg. Jeg klarer ikke å se at situasjonen har endret seg nevneverdig de siste 10 dagene, sier håndballeksperten med 184 landskamper for Norge.

IKKE PÅ LINJE: Ole Erevik (til venstre) og Bent Svele har ulikt syn på EM som etter planen skal spilles fra torsdag i neste uke. Foto: Bjørn S. Delebekk

Thorir Hergeirsson samler den norske EM-troppen på dansk jord mandag.

– Vi mener det er positivt at det er håndballaktivitet. Det har vi jobbet for hele tiden, men det må skje innenfor helsemyndighetenes bestemmelser. Det var ikke så vanskelig å si nei i Norge når ikke reglene var slik. Når det nå blir arrangert i Danmark er det innenfor det myndighetene i landets bestemmelser, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Bent Svele mener det gir et godt bilde på kaoset han frykter er under oppseiling.

– Allerede da EHF utvidet bruttotroppene fra 25 til 35 på grunn av corona så synes jeg varsellampene blinket, sier han.

Polen-trener Arne Senstad forbereder seg til EM med at 14 av 35 spillere er smittet eller nettopp har vært det. Han synes det er «litt på kanten» at EM arrangeres.

– Jeg blir ikke veldig beroliget av Danmark nå skal kaste seg rundt og arrangere dette på to ukers varsel. Jeg ser at det er corona andre steder også. Jeg ser jo selvfølgelig viktigheten av at mesterskapet skal gå for håndballens del, men synes jo at man kan tenke litt om det er verdt å spille EM nå, sier Senstad som møter Norge i EM-åpningen 3. desember.

Han sier imidlertid at han har forståelse for at håndballforbundene gjerne vil ha et mesterskap.

– Men i den tiden vi lever i nå så er det ting som er viktigere. Det er enklere å gjennomføre klubbhåndballen hvor de respektive klubbene lever i sine kohorter enn landslagshåndballen hvor folk hentes inn fra fjern og nær, sier TV 2s Bent Svele.