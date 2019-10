Jakob Ingebrigtsen sikret finaleplass - drømmefinalen med Filip røk

Jakob Ingebrigtsen er i VM-finalen, men broren Filip feilet.

Jakob Ingebrigtsen sikret seg plass i finalen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Doha/Tau: Bronsevinner Filip Ingebrigtsen fra 2017 er ute av VM, mens broren Jakob løper finale på søndag. Det er status etter fredagens semifinaler på 1500-meter.

Filip Ingebrigtsen løp lenge bra i sin semifinale og så ut til ha god kontroll på avansement. På oppløpssiden stoppet det imidlertid opp for nordmannen, og han endte på en skuffende sjuendeplass. De fem beste fra hvert heat gikk videre til finale, samt de to med best tid foruten de ti.

Overrasket Gjert

Dermed var Filip Ingebrigtsen avhengig av at sjettemann i den neste semifinalen ikke løp raskere enn Ingebrigtsen, som løp på 3,37,0. Det skjedde ikke, og Filip Ingebrigtsen reiser fra VM uten å ha fullført en finale. Jake Wightman tok den siste finaleplassen, 15 hundredeler foran Ingebrigtsen. Også Matthew Centrowitz på 3.36,77 var for rask.

– Jeg er litt overrasket over det som skjedde på slutten der. Kanskje det er 5000-meteren som slår inn, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Både Filip og Jakob løp to 5000-metere tidligere i mesterskapet, og det kan ha kostet krefter de hadde trengt på 1500 meter.

– Det svarte litt dårlig, så det var sykt kjedelig. Det ble litt stakkato på slutten. Til syvende og sist var jeg ikke god nok, sier en skuffet Filip Ingebrigtsen.

Lillebroren Jakob er videre fra sin semifinale og er klar for sin andre VM-finale.

– Gleder meg til finalen

– Det kjennes bra ut. Jeg kjenner samtidig at jeg har brukt beina. På den andre siden kjenner jeg at jeg har mye mer å gi. Men det er bare en følelse. Jeg gleder meg til finalen. Der jeg skal prøve å få ut alt, sier Jakob Ingebrigtsen i pressesonen, like etter løpet sitt.

På oppløpet løp han inne ved listen og kunne risikert å bli innestengt hvis det gikk for sakte med løperen foran.

– Jeg skal ikke si at jeg er uheldig som havner inne ved listen. Men det er fint at jeg løste det sånn, for jeg tvang meg selv til ikke å bruke krefter. Sånn sett er det bra for finalen.

– Men det er litt skummelt?

– Du kan aldri være sikker, svarer han.

På spørsmål om han velger samme taktikk i finalen, svarer han slik:

– Det viktigste i en finale er at man får ut alt.

– Hva tenker du om Filip?

– Det er surt, jeg vet ikke hva som var grunnen, men jeg vet at hadde vi kun satser her (1500 meter), hadde vi havnet i en finale begge to.

Storebroren måtte gi seg like før slutt på 5000-meterfinalen, og det kan preget innsatsen på 1500-meter.

Filip Ingebrigtsen under fredagens semifinale. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN