Vålerenga og NFF innrømmer at de valgte feil kamptidspunkt: – Et trist syn

Det var glisne tribuner i nabooppgjøret på Intility Arena i lørdag kveld.

Det var god plass på tribunene da Vålerenga spilte mot Stabæk lørdag kveld. Heiko Junge / NTB scanpix

Stemningen var ikke til å ta og føle på. Kampen mellom Vålerenga og Stabæk fristet ikke mange i Oslo-området.

Tor Ole Skullerud kommenterte kampen på Eurosport. Han reagerer på det elendige oppmøtet.

– Det var et trist syn, og det er kjedelig at det ble sånn. Jeg har lyst på fulle tribuner i Eliteserien og spesielt rundt Vålerenga som hovedstadsklubb, sier den tidligere Vålerenga-treneren.

Tor Ole Skullerud kommenterte lørdagens oppgjør på Intility Arena. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Ingen ubetinget suksess

Kampen startet klokken 20.30 lørdag kveld. Det offisielle tilskuertallet er 5511, men realiteten er at langt færre fysisk møtte opp. I det offisielle tallet ligger sesongkort sammen med kjøp av enkeltbilletter.

Kommersiell leder i Vålerenga Fotball AS, Espen Østehaug, vil ikke si noe om hvor mange som faktisk møtte opp.

– Det er ikke et tall vi kommuniserer. Vi bruker det internt for å se på utvikling, sier Østehaug.

Han opplyser at klubben hadde valget mellom en sen lørdagskamp eller sen mandagskamp da terminlisten for høsten ble lagt.

– På det tidspunktet lå vi fortsatt og kjempet i toppen av tabellen. Vi skulle møte Stabæk som er et lokaloppgjør, og erfaringer viser at lørdagskamper er bedre enn mandagskamper. Derfor valgte vi å prøve å lage en ordentlig supporterhappening på en lørdagskveld med flomlys, forklarer Østehaug.

Fakta Tilskuere på Vålerengas hjemmekamper i serien i 2019 Flest: 14.418 (mot Lillestrøm 25.05.) Færrest: 5037 (mot Ranheim 29.09.) Gjennomsnitt: 8074 Vålerengas hjemmekamper er de fjerde best besøkte i Eliteserien. Rosenborg (12.783), Brann (11.131) og Viking (8725) har bedre snitt enn VIF. 30.03.: Vålerenga – Mjøndalen (2–0) 8055 14.04.: Vålerenga-Tromsø (4–1) 5719 29.04.: Vålerenga-Odd (1–0) 6766 16.05.: Vålerenga-Strømsgodset (2–0) 10.780 25.05.: Vålerenga-Lillestrøm (0–3) 14.418 23.06.: Vålerenga-Sarpsborg08 (1–1) 8130 05.07.: Vålerenga-Bodø/Glimt (6–0) 8836 04.08.: Vålerenga-Kristiansund (1–1) 6248 18.08.: Vålerenga-Haugesund (1–2) 7304 01.09.: Vålerenga-Rosenborg (1–1) 11.101 22.09.: Vålerenga-Viking (0–4) 7056 29.09.: Vålerenga-Ranheim (1–1) 5037 19.10.: Vålerenga-Stabæk (0–2) 5511 Kilde: NIFS.no

Hjemmelagets Aron Dønnum får sitt andre gule og dermed rødt kort av dommer Tom Harald Hagen. Heiko Junge / NTB scanpix

– Med fasiten i hånd, hvordan synes du det gikk?

– Erkjennelsen er at det ikke var en ubetinget suksess. Helt åpenbart. Så vil jeg også si at de som er til stede lager en veldig bra ramme hele kampen gjennom. Vi får ta det med oss i det videre arbeidet.

Klubben har hatt færre tilskuere i kun én hjemmekamp tidligere denne sesongen. Det skjedde mot Ranheim 29. september–5037 tilskuere.

Skal evaluere kamptidspunkt

Det er Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og rettighetshaver Discovery som setter opp TV-kampene. Rune Pedersen, seksjonsleder for arrangement i NFF, presiserer at klubbene kommer med sine innspill før en beslutning blir tatt.

Ettersom 1.-divisjonskampen mellom Kongsvinger og HamKam gikk klokken 15.30 og eliteseriekampen mellom Kristiansund og Rosenborg ble spilt klokken 18, var det kun aktuelt med et sent kamptidspunkt i Vålerenga–Stabæk.

– Arrangør Vålerenga ville spille lørdag for å bygge opp en derbykamp mot Stabæk over tid. Klokken 20.30 er et helt nytt tidspunkt, sier Pedersen.

–Hva sier tilskuerantallet deg i ettertid?

– Oktober måned er kanskje ikke den rette tiden for å teste det ut. NFF, NTF og klubbene er sikkert ikke fornøyd med det. Men hvis man ønsker å bygge et konsept og se på nye tidspunkt, så vil det alltid ta tid før det eventuelt setter seg. Så må man sammen med klubbene se nøye på dette med kamptidspunkt i løpet av høsten for veien videre i 2020. Det vil alltid være en avveining om hva som er bra for TV, hva som er bra for kampdagsproduktet og antall tilskuere til stede på stadion.

Kommersiell leder Espen Østehaug mener det er et komplisert og sammensatt bilde.

– Det er mange ting og faktorer som påvirker publikumstallet. Kamptidspunkt, været og sportslige prestasjoner er en del av det bildet. En lang periode uten seirer påvirker naturligvis antall tilskuere, sier han.

11. strake kamp

Tor Ole Skullerud synes det er bra at Vålerenga prøver nye ting. Men:

– Det er mindre sikkert om de prøver det samme igjen, tror han.

Osloklubben er inne i en sportslig krise. 0–2-tapet mot Stabæk lørdag kveld var lagets 11. strake seriekamp uten seier.